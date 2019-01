May avisa de que el fracaso del Brexit en el Parlamento arrastraría al país a “tierras ignotas”

La primera ministra, Theresa May, ha avisado este domingo de que Reino Unido se encontrará en “tierra ignota” si su acuerdo para un Brexit es rechazado por el Parlamento a fines de este mes, a la vez que negó las últimas noticias de que podría intentar retrasar el voto de los legisladores por segunda vez.

“Si el acuerdo no se aprueba en esta votación que está por venir, entonces realmente estaremos en un tierra ignota. No creo que nadie pueda decir exactamente qué sucederá en términos de la reacción que veremos en el parlamento”, ha declarado May en una entrevista a la cadena BBC.

Asimismo, la primera ministra ha vuelto a mostrarse en contra de un segundo referéndum para terminar de ratificar la salida del país de la UE, dado el desencanto de buena parte de la población, así como de su Partido Conservador sobre los términos actuales del acuerdo.

“En la práctica, en realidad no se puede realizar un referéndum antes del 29 de marzo”, fecha estimada de salida de la UE, según la notificación que envió Reino Unido a Bruselas en marzo de 2017.

“Estaríamos hablando de extender el Artículo 50”, ha añadido en referencia a la base legal que activa el protocolo, y que tiene una duración limitada en el tiempo.