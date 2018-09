Más de 450 profesionales se dan cita en la primera jornada del II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia de la fundación Ageing Lab

El II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia organizado por la fundación Ageing Lab ha sido inaugurado esta mañana en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (IFEJA) ante más de 450 profesionales procedentes de 25 provincias y 11 países distintos, como España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Irlanda, Italia, Marruecos, Portugal, República Dominicana y Reino Unido. Se trata de un ecosistema de innovación y reflexión global que ha reunido a especialistas nacionales e internacionales para dar a conocer y exponer ideas innovadoras con el fin de aportar soluciones al reto que supone el Envejecimiento.

Al acto de inauguración han asistido Ana Cobo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén; Francisco José Martín, director general de Personas Mayores y Pensiones no contributivas de la Junta de Andalucía; Pilar Parra, vicepresidenta de la Diputación de Jaén; Miguel Serrano, director de Área de Negocio Jaén I de La Caixa; y Alfonso Cruz, presidente de Ageing Lab, así como representantes de diversas entidades y empresas que participan en este relevante encuentro.

Esta segunda edición del Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia, que se celebra durante la jornada de hoy y mañana bajo el lema ‘Una nueva mirada a la evidencia’, es un espacio bienal para conocer, compartir y conectar ideas innovadoras de diferentes grupos profesionales e investigadores que abordan con éxito los desafíos y soluciones de este cambio demográfico.

Prueba de ello es el destacado elenco de ponentes que participan en esta segunda edición. Concretamente, en esta primera jornada de Congreso han intervenido especialistas nacionales e internacionales como Jérôme Pigniez, presidente de SilverEco.fr, que ha protagonizado la ponencia inaugural. En su intervención, Pigniez ha destacado que el día de mañana no habrá sector económico que no se vea influido por el envejecimiento demográfico y ha puesto en valor que “las necesidades de las personas mayores no solo están relacionadas con la dependencia y las enfermedades, sino también con el ocio, la cultura, la domótica, el transporte, la alimentación y el deporte, que son oportunidades fantásticas de negocio”, añadiendo que se espera que en 2040 la Economía de Plata suponga el 2,4% del PIB francés.

Más tarde ha intervenido Alfonso Cruz, presidente de Ageing Lab, con su ponencia ‘Ciudades con valor: envejecimiento y sostenibilidad’, que ha manifestado que “en España hay 4,6 millones de viviendas unipersonales, por lo que un 10% de la población vive sola”. Además, el representante de Ageing Lab ha explicado que “para 2066, este porcentaje de viviendas unipersonales alcanzará el 35% por lo que vivir solo es una nueva forma de vida”. En este sentido, y aplicando este dato a las personas mayores, “en España un 41,7% de las personas mayores de 65 años, es decir, casi dos millones de personas, viven solas, y el 70% son mujeres en su mayoría viudas”.

A continuación ha tenido lugar la intervención conjunta de José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y médico especialista en Geriatría, y Nick Guldemond, profesor de Cuidados y Tecnología en el Instituto de Política y Gestión de la Salud de la Universidad Erasmus de Rotterdam y asesor de organizaciones internacionales, denominada ‘Factores clave en la promoción de la autonomía personal’. En sus ponencias han desarrollado diversos aspectos sobre qué hacer desde dentro de la sociedad para ser más eficiente en lo relativo a la autonomía personal y han puesto en valor que los factores clave se basan en el desarrollo de toda una vida saludable, no solo de un envejecimiento activo.

Para cerrar la jornada de ponencias ha expuesto Cristiano Paggetti, director del Centro de Innovación y Tecnología italiano I+, que ha girado su intervención en torno al título ‘Tecnología al servicio de los cuidados: ¿realidad o ficción?’, donde ha defendido que la tecnología ha alcanzado un alto nivel de madurez y está capacitada para soportar una nueva generación de servicios de atención a través de una fácil interconexión entre las personas que necesitan cuidados, los servicios y los dispositivos. No obstante, Paggetti ha subrayado que “el desafío no es la tecnología en sí misma, sino el diseño del modelo de negocio”.

La jornada de mañana contará con la intervención de ponentes de la talla de Yolanda de la Fuente Robles, catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén y presidenta del Comité Científico del Congreso; Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS); Mariano Sánchez, profesor titular de la Universidad de Granada y experto en programas intergeneracionales; Alicia Carrillo, directora de Operaciones de la cooperativa andaluza Macrosad; y María Pascual, coordinadora del Área Social de la Fundación Amigos de los Mayores.

Tres espacios destinados a la innovación

Otro de los focos principales de atracción del Congreso son los tres espacios distintos con los que cuenta, como el Espacio EIOVA, que acoge numerosas iniciativas innovadoras, tanto públicas como privadas. Esta zona muestra trabajos como el Plan Andaluz de Autonomía Personal, el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía o el proyecto internacional ‘En Buena Edad’ y también exhibe iniciativas como Sheld-On, que busca establecer una red multidisciplinar para desarrollar soluciones encaminadas a la autonomía en los hogares, o Remind, que aboga por el uso de técnicas computacionales en entornos inteligentes dirigidas a personas con demencia. Otro de los proyectos estrella es el pionero centro intergeneracional que desarrolla Macrosad en Albolote (Granada) y la iniciativa de La Caixa ‘Primero las personas. Cuidar como nos gustaría ser cuidados’.

Y es que la característica más relevante del Espacio EIOVA es la multisectorialidad de los proyectos presentados, ya que entre sus innovaciones para personas mayores se dan cita una significativa diversidad de ámbitos relacionados como Arquitectura, Seguridad o Tecnología, entre otros.

Espacio Living Lab

Otra de las zonas más destacadas de la segunda edición de este congreso intersectorial es el espacio Living Lab, ya que es el lugar en el que cobra especial protagonismo el objetivo de este encuentro profesional: las personas mayores, ofreciéndoles la oportunidad de expresar sus necesidades, expectativas y deseos reales. Living Lab supone un espacio de conocimiento convertido ya en observatorio permanente para ofrecer alternativas y diferentes perspectivas y visiones sobre la situación actual de las personas mayores a través de proyectos sociales, sanitarios, tecnológicos, económicos y culturales, como la tecnología Stimulus, una serie de entornos gamificados que los acercan a las nuevas herramientas digitales.

Espacio Sinergias

La novedad en esta edición es el nuevo Espacio Sinergias, habilitado para el desarrollo de actividades de networking multidisciplinar encaminadas a facilitar la conexión entre los asistentes y profesionales, que tienen la oportunidad de mantener reuniones, intercambiar experiencias y conocimientos y definir nuevas vías de colaboración.

Además, en el II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia también se exhiben pósteres y se presentan una completa variedad de comunicaciones libres, tanto presenciales como virtuales, a cargo de personas investigadoras que aportan su visión sobre Envejecimiento.

APP del Congreso

Ageing Lab ha apostado en esta edición por la comunicación bidireccional con la creación de la APP oficial para el II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia, tanto en castellano como en inglés, para mejorar la experiencia de los asistentes antes, durante y después de la celebración del encuentro. Esta aplicación, que ya está disponible para su descarga gratuita en Google Play y en App Store, permite calificar el nivel de las ponencias y expertos, sugerir dudas y tener al alcance de la mano toda la información más relevante. Su uso es fundamental para el Espacio Sinergias, ya que permite interactuar con personas que cuentan con los mismos intereses.

Un espacio para todos los agentes implicados

El II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia cuenta con partners, tanto del ámbito público como privado, como la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén y La Caixa, que han prestado apoyo en difusión y visibilidad en distintos ámbitos de actividad.

Es posible encontrar toda la información sobre el evento en la página Web:

www.envejecimientoydependencia.com.