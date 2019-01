El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, prevé cerrar este miércoles el acuerdo sobre la estructura del gobierno con el PP-A, en el marco de una reunión de alto nivel que tendría lugar en Sevilla, un día antes de que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, inicie la ronda de reuniones con los portavoces parlamentarios de cara a proponer un candidato a la sesión de investidura.

Así lo ha indicado Marín en declaraciones a los medios en el Parlamento, donde ha explicado que el acuerdo está “bastante cercano” pero no cerrado y que a partir de las 12,30 horas de este martes se va celebrar una reunión técnica entre PP-A y Cs para “cerrar algunos flecos”, en relación a determinadas direcciones generales y secretarías generales que se quieren reubicar en departamentos distintos a los actuales.

Marín no ha querido confirmar que el PP-A vaya a gestionar la Consejería de Hacienda, aunque sí ha apuntado que no hay departamentos “más importantes que otros” y que su formación siempre ha mostrado un “interés especial” en áreas relacionadas con la regeneración democrática de las instituciones, la educación, las políticas sociales y los autónomos y emprendedores.

Para Marín, se equivoca quien piense que el hecho de ostentar la Consejería de Hacienda supone tener “un peso mayor” en el Gobierno. En su opinión, es más importante gestionar áreas como la educación, la sanidad, la reactivación económica, la educación, las inversiones públicas o las políticas sociales. “Ninguna consejería tiene más peso que otra, todas son importantes y esto no va de cambiar cromos o consejerías porque tengan más presupuestos que otras”, ha señalado.

El líder de la formación naranja, que no cree que el reparto de departamentos sea una dificultad para cerrar un acuerdo con el PP-A, ha confirmado que el Gobierno de PP-Cs tendrá una Vicepresidencia, al tiempo que ha señalado que probablemente habrá 11 consejerías, aunque no se descarta que la cifra pueda cambiar a 10 o 12. El actual Ejecutivo en funciones de Susana Díaz cuenta con 13 departamentos.

Junto a ello, ha explicado que remitió el pasado día 6 una propuesta de acuerdo sobre la estructura del gobierno con el PP-A a la Ejecutiva Permanente de Cs y que ha recibido el visto bueno “con algunas cuestiones que matizar”. El próximo lunes, dicho documento tendrá que ser ratificado por la Ejecutiva nacional del partido.

“EL PP ES QUIEN TIENE QUE NEGOCIAR CON VOX”

Respecto a las negociaciones con Vox, ha asegurado que no es a su formación a quien le corresponde hablar con el partido de Santiago Abascal porque quien probablemente se someterá a la investidura es el presidente del PP-A, Juanma Moreno. “Nosotros hablamos con Vox cuando Marta Bosquet aspiraba a la Presidencia del Parlamento”, ha señalado.

Marín ha considerado “dentro de la normalidad” la reunión que mantienen este martes los secretarios generales de PP y Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, respectivamente, y ha indicado que el PP-A tiene que buscar apoyos para su candidato a la Presidencia de la Junta. No obstante, ha querido dejar claro que Cs no va a permitir ningún cambio en los acuerdos alcanzados con PP “y así se lo he trasladado hoy mismo a Elías Bendodo”.

En referencia a la reforma de la Ley de Violencia de Género en Andalucía que reclama Vox, el líder de Cs ha destacado que dicha norma se aprobó en julio de 2018 por unanimidad y que para modificarla harían falta, como mínimo, 55 escaños. “Ni Cs ni el resto de fuerzas que la apoyaron van a reformarla”, ha subrayado Marín, quien ha apuntado que otra cuestión es lo que se haga en el Congreso, “pero en Andalucía no es tema de debate”, ha zanjado.

En este punto, ha dicho que Vox “haga con sus votos lo que legítimamente considere oportuno” y que su formación no siente ningún tipo de presión, en relación a que el partido de Santiago Abascal amague con nuevas elecciones. “Yo hago mi trabajo y si otros quieren bloquear que lo expliquen”, ha defendido Marín.

Por último, sobre el hecho de que PSOE-A diga que la negociación de un posible gobierno PP-Cs desde Madrid “evidencia la escasa valía y dignidad” de Moreno y Marín, el dirigente de Cs ha respondido que cuando su partido negoció un pacto de investidura en 2015 con el PSOE-A “a esta formación no le molestó que viniera Villegas a firmar los acuerdos”, secretario general de Cs.

“Ésta es la doble vara de medir del PSOE-A”, ha afirmado Marín, quien ha advertido de que los socialistas “se equivocan”. Además, ha querido dejar claro “mientras Cs tiene un solo proyecto a nivel nacional, en el PSOE-A hay 17 reinos de Taifas”.