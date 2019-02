Marín cree que las municipales serán “inercia” de los resultados del 28A

El vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha augurado que los resultados de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo van a ser “inercia” de los comicios generales del 28 de abril, que “va a condicionar mucho” la cita local con las urnas. Además, ha lamentado que la campaña electoral de las estatales coincida con la Semana Santa pues cree que en ese periodo va a ser “muy difícil” movilizar al electorado.

En una entrevista con Europa Press, Marín ha considerado que dado que la inmensa mayoría de españoles no va a estar en Semana Santa pendiente de las elecciones al ser un periodo vacacional, “la campaña se intensificará mucho desde ahora y hasta el Viernes de Dolores, después habrá cierta relajación durante esos días y los últimos cuatro o cinco días serán frenéticos”.

Aunque ha explicado que el calendario de actos de Cs se está elaborando, entiende que los responsables de la campaña electoral designados por la Ejecutiva del partido “respetarán esa fecha, no solamente por las creencias religiosas, sino también porque la gente está de vacaciones y es muy difícil movilizar y celebrar actos políticos en esa fecha”. “A mí, personalmente, me gustaría que me dejaran disfrutar de mi Semana Santa”, ha agregado.

Asimismo, a cuenta de la proximidad en el calendario de las elecciones nacionales y municipales, el líder andaluz de Cs ha lamentado que “inevitablemente” el debate estatal tapará el municipal. Tan es así que, a su entender, “las elecciones de mayo va a ser una inercia de los resultados electorales del 28 de abril”.

“En algunos casos puede que no porque la figura de los candidatos municipales en alguna capital o en algunas ciudades son por sí solas lo suficientemente importantes como para que la gente decida una opción política u otra, pero no me cabe la menor duda de que los resultados del 28 de abril van a condicionar mucho los del 26 de mayo”, ha abundado.

Al hilo de que pueda extrapolarse a otras instituciones el acuerdo que han cerrado el PP-A y Cs para el Gobierno andaluz, que ha sido posible gracias al apoyo de Vox, Marín ha dicho que “cada comicios hay que encapsularlos dentro de lo que representan”.

Tras recordar que en el ámbito nacional el líder de su partido, Albert Rivera, ha asegurado que no llegará a acuerdos con el PSOE, cree Cs tendrá que buscar pactos “en la línea del que se han negociado probablemente en Andalucía”, si bien ha dicho que la circunstancia es “muy diferente” en el espacio municipal pues “se pueden dar circunstancias en las que haya alcaldes incluso sin que haya acuerdos entre distintas fuerzas políticas”. No obstante, cree que el objetivo de cualquier gobierno municipal tiene que ser “dar estabilidad y continuidad a los servicios públicos, así como mejorar y ofrecer alternativas a los ciudadanos de cara a los próximos cuatro años”.

En este marco, Marín ha explicado que los acuerdos que alcance Cs “serán con las fuerzas políticas que coincidan con nuestros proyectos municipales” y a estos pactos “no va a condicionarlos ni los resultados de las nacionales ni de las autonómicas”.

Del mismo modo, ha concretado que Cs aspira a presentar candidaturas en más de 400 municipios andaluces, cuando ha recordado que en la última convocatoria de elecciones locales sólo se presentó en 114, así como que las primarias para este ámbito arrancarán una vez que concluya el proceso para las elecciones estatales, que se cierra es segundo fin de semana de marzo.

Y para esas listas, Marín ha destacado que Cs tiene “más de 400 grupos en toda Andalucía, más de 30.000 personas y 6.000 afiliados”, así como ha explicado que sus candidaturas “siempre están abiertas al talento y a la gente que quiera incorporarse al proyecto”, en alusión a los independientes que puedan participar en las mismas.