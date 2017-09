‘Marea Amarilla’ pide para Granada lo mismo que ya ha conseguido Murcia con el AVE

Qué tendrá Granada que hasta tres ministros de Fomento han estado en la ciudad presentando proyectos, realizando modificaciones de pliegos o participando en comisiones de seguimiento de las obras del AVE.

Y es que 900 días sin tren en la ciudad de la Alhambra dan para varios gobiernos. Ese es el dato que se cumplirá el próximo 22 de septiembre en la ciudad de Granada. Porque aquel 7 de abril de 2015 fue el día en el que por las vías de la provincia dejó de pasar el tren.

Movilizaciones, la constitución de una Mesa del Ferrocarril o comisiones de seguimiento no han sido bastante para que Gobierno Central ponga las máquinas a funcionar, pero en Murcia hemos sido testigos estos días de fuertes movilizaciones para que el tren entre soterrado por la ciudad. Un proyecto calcado al que tenía Granada en sus inicios.

“Si ahora el Ministerio de Fomento le ha concedido su proyecto a Murcia, que hagan aquí el proyecto inicial de soterramiento también. Si no cumplen los plazos de obra aquí, el dinero irá destinado a otras ciudades. Tenemos la experiencia anterior de que había fondos y se han destinado a otros proyectos”, señala José Sánchez Ocaña, portavoz de la Marea Amarilla. Porque según los Presupuesto Generales del Estado, el Gobierno destinará 128 millones de euros, cifra no comprometida, ya que el año pasado se presupuestaron 192 millones que no se llegaron a gastar por el estancamiento de la variante de Loja.

Y es que no es la primera vez que se prioriza con otras ciudades y con la nueva situación de Murcia los colectivos vecinales se vuelven a plantear la forma de actuar. “En Murcia tienen exactamente la misma problemática que nosotros. Las posibilidades existen en Granada. Tendremos que plantarnos desde Marea Amarilla para concienciar que ahora es el momento de echarse a la calle”, señaló Ocaña.

Porque la ‘lucha de calle’ se institucionalizó y las plataformas pasaron a formar parte de la Mesa del Ferrocarril. Un camino, según la Marea Amarilla, que ahora los vecinos tendrán que volver a plantearse porque “llegado un tiempo se creó la mesa del ferrocarril y dejamos el tema en manos de los grupos políticos, pero vemos que esto se alarga en el tiempo, nadie dice nada y se pasan los plazos”.

Por este motivo, José Sánchez Ocaña, deja muy clara su opinión de “retomar la calle para concienciar a la ciudad. Porque con promesas no llegamos y yo ya no me creo nada ni de unos ni de otros”.

Promesas

Ocaña viajó con representantes políticos a Bruselas para pedir respuestas ante el ninguneo de Fomento. Desde el Parlamento Europeo afirman que sí hay dinero para financiar proyectos, pero por ahora “estamos esperando a que el Alcalde presione a Fomento para que convoque la comisión de seguimiento de las obras del AVE. Porque la comisión de seguimiento se tenía que haber convocado en junio. En Europa financian los proyectos, pero la última palabra la tiene el Gobierno”, subrayó Ocaña.

Por lo pronto, el Gobierno sigue con el mismo compromiso para Granada: la obra quedará acabada en noviembre, lo que permitiría la circulación de trenes comerciales al final del primer trimestre de 2018. Para lo del soterramiento habrá que esperar si queda en papel mojado.