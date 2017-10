Manuel Olivares: “PSOE y PP vuelven a darse la mano para subir los impuestos a los granadinos”

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha lamentado que una vez más PSOE y PP se hayan dado la mano para aprobar juntos un plan de ajuste para la economía municipal y subir con él los impuestos a los granadinos. Así lo ha puesto de manifiesto Olivares tras la celebración esta tarde del pleno extraordinario de Economía en el que ha quedado aprobado el plan de ajuste que asumirá el Consistorio hasta 2022 para tratar de solucionar la difícil situación económica que atraviesa la capital.

“Nos encontramos con un plan que pretende tapar con tiritas la sangría profunda que sufre este Ayuntamiento tras años de una gestión que se ha excedido en los gastos”, ha comparado el portavoz municipal de Cs, quien ha resaltado que esta propuesta de plan de ajuste no es nada nuevo, sino una tercera modificación del que ya existía y que viene incumpliéndose sistemáticamente desde 2012: “Consideramos que éste no es el plan de ajuste que Granada necesita; ya que es un plan que solo explica y da protagonismo a los ingresos, no a los gastos. En Ciudadanos tenemos claro que no vamos a pagar los desmanes de ningún partido político y, sobre todo, que no vamos a colaborar en crujir a impuestos a los granadinos”.

Olivares ha criticado que tanto PSOE como PP no tengan altura de miras y que, con su actitud, vayan a castigar nuevamente a los ciudadanos con una subida de impuestos: “Tanto PP como PSOE no entienden de reducir gastos, solo de presentar medidas para castigar a la ciudad y mantener una gestión que se inclina más en favorecer a los partido que a los granadinos, perjudicando seriamente la calidad de vida de estos. En Cs pedimos un plan de ajuste para este Ayuntamiento, no para los granadinos. Desgraciadamente, las piedras en la mochila de los viejos partidos siempre terminan lastrando a los ciudadanos”.