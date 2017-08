Manolo Salvador: “Puede haber alguna incorporación de última hora”

En el marco de la presentación del nuevo delantero del Granada CF, Rey Manaj, el director deportivo del club rojiblanco ha contestado a otros asuntos, como la llegada de algún jugador más que complete la plantilla. En este sentido, ha dejado la puerta abierta a un refuerzo de última hora: “Por número de jugadores, estamos viendo alguna opción, aunque con la plantilla que hay el entrenador está muy contento, pero puede haber alguna incorporación de última hora, pero me lo guardo. NO puedo asegurarlo a 100%”.

HONGLA

Martin Hongla, quien fuera no de los descubrimientos de la pasada campaña, se está más integrado en el equipo filial y prácticamente ha abandonado la disciplina del primer equipo: Salvador lo ha explicado así: “Hongla a nivel deportivo, es un jugador muy joven., que no es 100% del Granada, pertenece a otra empresa a nivel económico. Al dueño de sus derechos económicos le explicamos su situación y no podemos garantizarle la participación ni que pueda disponer de minutos, lo mejor es que juegue en el B o que salga a otro equipo donde pueda disputar minutos.

SAUNIER

Por último, el director deportivo nazarí habló sobre uno de los jugadores que está en el “limbo” del Gradada: “Saunier es un jugador más de la plantilla. Por motivos económicos era muy complicado cumplir con su ficha y esto se le explicó. A día de hoy, el jugador se está integrando más y todo puede cambiar, porque parece entender la situación. Puede pasar de todo hasta el día uno, pero, a día de hoy, es un central más y el entrenador lo puede convocar cuando quiera”.