Maíllo asegura que Durán “desmerece” al Parlamento tras su “negativa” a renovar la Cámara de Cuentas

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha pedido explicaciones al presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán, después de conocer que éste ha trasladado al presidente de la Cámara de Cuentas “que no existen condiciones suficientes para la renovación de este órgano, aún habiendo expirado el mandato de tres de sus consejeros”.

En una nota de prensa, Maíllo ha considerado que “es desmerecedor para el Parlamento que tengamos un presidente que no ejerce como tal, que no estimula ni favorece acuerdos para la renovación de los órganos, no sólo de la Cámara de Cuentas, sino también del Consejo Audiovisual o el Consejo de RTVA“.

Así, ha asegurado que el grupo parlamentario de IULV-CA está “sorprendido” con esta información y ha confirmado que “Durán en modo alguno se ha puesto en contacto con IU para sondear cual era nuestra posición”.

En este sentido, el portavoz parlamentario ha apuntado que no sabe “si al final al presidente del Parlamento le basta con lo que le diga la presidenta de su grupo parlamentario y presidenta de la Junta, Susana Díaz, para determinar la voluntad de renovación de los órganos de extracción parlamentaria”.

Maíllo, que ha recordado la importancia de un órgano responsable del control de las cuentas públicas, ha anunciado que IU va a interpelar al presidente “para que explique qué es lo que le ha llevado a transmitirle esto al presidente de la Cámara de Cuentas y en qué se basa, si en lo que dice Susana Díaz o en su propia conclusión de que con la actual correlación de fuerzas favorece al PSOE-A y no le conviene que se produzca la automática renovación”.