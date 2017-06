Luis Salvador: “Exigimos al Gobierno que nos garantice que va a cumplir con los plazos previstos para el AVE”

El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) y portavoz provincial de la formación, Luis Salvador, ha exigido al Ministerio de Fomento que explique a los granadinos “toda la verdad” acerca del aislamiento ferroviario que sufre Granada y que aclare los criterios por los que procedió al corte de la línea ferroviaria tan solo un mes después de contratar “una obra de tanta magnitud y sin tener claro cómo y cuándo se iba a restablecer la circulación”.

Salvador ha hecho estas declaraciones exactamente 808 días después de que se cortase la circulación de trenes en el tramo Antequera-Granada con la intención de agilizar y abaratar las obras de los dos tramos en los que la línea de alta velocidad afecta a la línea convencional: el paso por Loja y la entrada a Granada.

El diputado ha lamentado que Granada siga hoy aislada del resto de España y ha demandado respuestas por escrito al Ministerio para que especifique cuáles han sido las incidencias contractuales y los demás contratiempos, como retrasos en permisos, que han supuesto los continuos aplazamientos de fecha de finalización de obras que se ha acostumbrado a realizar Fomento.

“El ex ministro Rafael Catalá aseguraba antes de dejar su cargo que el AVE estaría a pleno funcionamiento en otoño de este año. Poco después, el ministro Íñigo de la Serna nos decía que eso no sería posible hasta febrero de 2018, pero las últimas informaciones que nos llegan nos hacen pensar que el AVE no estará disponible para los ciudadanos hasta verano de 2018, lo que supondría un engaño consciente por parte del Gobierno a todos los granadinos”, ha resaltado Salvador, quien ha pedido al ministro un compromiso sólido y real para mantener la fecha de febrero de 2018 como plazo para la puesta en servicio del AVE.

El diputado ha subrayado los terribles efectos negativos que esta desconexión ferroviaria está teniendo para Granada, que no solo ha perdido ya una relevante cantidad de viajeros, sino que está dejando pasar oportunidades vitales de crecimiento y desarrollo económico por culpa de ese aislamiento debido a las malas comunicaciones. “Ante este panorama, nos encontramos con un PSOE que critica el retraso que lleva el proyecto, pese a lo poco que ha hecho por dinamizarlo cuando ha tenido la oportunidad, y con un PP que no termina de contar la verdad y que desvirtúa la atención diciendo que espera una propuesta viable por parte del Ayuntamiento de Granada para concretar el soterramiento”, ha puesto de manifiesto Salvador, quien ha insistido en la necesidad de que el AVE llegue a Granada cuanto antes como prioridad clara para el futuro de toda la provincia.

En paralelo, el portavoz de Cs Granada ha pedido que, al igual que ya se hace en países europeos como el Reino Unido o Francia, la web oficial de Adif o del Ministerio de Fomento informe en tiempo real de las actuaciones que se están llevando a cabo para culminar las obras y de los posibles problemas que vayan surgiendo y que puedan ocasionar una modificación de los plazos previstos “en aras a una máxima transparencia con los ciudadanos y con el resto de formaciones políticas”.

Junto a esto, Salvador ha demandado explicaciones por la demora en el restablecimiento del tren-hotel Barcelona-Granada, un servicio que era muy popular entre los usuarios y que actualmente no encuentra ningún tipo de impedimento para ser utilizado de nuevo.