Luis Osuna, presidente de Covirán: “Nuestro objetivo para 2019 es la expansión a Marruecos”

Es indiscutible que Covirán se ha convertido en una de las joyas de la corona del mundo empresarial granadino. La progresión de esta cooperativa nacida hace poco más de sesenta años ha sido espectacular, especialmente, en la última década, desde la llegada a la presidencia de Luis Osuna (Granada, 1968), un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, que inició su trayectoria profesional en el departamento financiero de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de Sierra Nevada, y que ocupó diversos cargos de responsabilidad en Covirán -director financiero y subdirector general- antes de acceder en julio de 2008 al puesto de máxima responsabilidad en la empresa granadina.

Los datos corroboran la fuerza actual de la Cooperativa Virgen de las Angustias, que es segunda en el ranking nacional de distribución de alimentos y tercera en Portugal, donde su expansión está más que consolidada. Covirán tiene un volumen de negocio de 700 millones de euros anuales, cuenta con 2.700 socios y 3.221 supermercados y genera más de 15.570 puestos de trabajo. Su próximo objetivo es Marruecos.

Luis Osuna recibe a GranadaDigital en las excelentes instalaciones de la Escuela de Comercio, en la Plaza de la Ilusión, uno de los proyectos más ‘ilusionantes’ acometidos bajo su presidencia. Tranquilo y pausado, con el aplomo mostrado en su día a día y la seguridad del trabajo bien hecho, el dirigente granadino hace un repaso para este periódico del presente y el futuro de Covirán.

(Pregunta): ¿Cómo ha cambiado la cooperativa en los diez años que lleva al frente?

(Respuesta): La verdad es que hemos abordado muchos proyectos y la empresa ha seguido avanzando y transformándose, pero sin olvidar nunca el pasado. De estos diez años me gusta resaltar el reto de la internacionalización, ese primer paso que ninguna otra empresa del sector de la distribución alimentaria ha hecho desde España hacia fuera. Somos la primera en supermercados de alimentación, ya que entramos en Portugal con un proyecto de ámbito nacional.

También ha sido muy importante el nuevo concepto de Covirán, una adaptación a la demanda del consumidor con espacios más amplios, que ha servido para que los socios vayan modernizando sus establecimientos. Hoy hay 250 tiendas que siguen el modelo del nuevo concepto. Además, muchos de ellos evolucionando a puntos de venta responsables, orientados a la sostenibilidad y la eficiencia. Ese nuevo concepto lo están implantado ahora otras empresas, pero seis o siete años más tarde de que empezáramos nosotros.

Además, estamos muy orgullosos por nuestra apuesta por la sostenibilidad o accesibilidad, que es una clara demanda que tiene en la actualidad el consumidor, y por la formación. Nuestra escuela de comercio ha supuesto, y supondrá, un antes y un después. Este modelo cooperativo no se puede entender de cara al futuro sin una formación permanente en el asociado. Una profesionalización de esa responsabilidad y de las personas que tienen a su cargo. Recientemente hemos inaugurado otra sede importante en Lisboa, a la que hemos trasladado este modelo. Y a principios de este año, inicia su andadura un centro de innovación en Madrid, que, además, nos sirve para la formación y para acercar esa profesionalización al socio.

También hay que mencionar también el desarrollo que hemos tenido en España, especialmente en dos zonas que hace diez años eran impensables: la Comunidad de Madrid y Cataluña. Hoy podemos decir que estamos presentes en todo el territorio nacional.

(P): Dado este balance de la última década, ¿está satisfecho con la situación actual de Covirán?

(R): Sí. En este tiempo hemos pasado a tener casi el doble de puntos de venta, más de 3.000. Somos el segundo operador en España en número de establecimientos y el tercero en Portugal. Las expectativas son de seguir creciendo bajo la fórmula cooperativa, que consideramos que es la más optima, con la filosofía de estar cerca del consumidor en ese formato de proximidad. Creemos que de cara al futuro es el modelo que mejor se adapta al cliente. Además, son tiendas de empresarios que apuestan por la generación de empleo y por el desarrollo local. Nuestro modelo es el que más empleo genera en proporción de euro gastado en nuestros puntos de venta, algo que permite apostar por la economía de la zona.

Un ejemplo es un proyecto en el que estamos involucrados, donde apostamos por líneas como la del ámbito de evitar la despoblación en muchas zonas rurales. Covirán contribuye de una forma importante a evitar esto y genera economía alrededor de esas regiones con la apuesta de sus productos locales o por la adaptación a la demanda local.

Los datos son buenos. Crecemos por encima de lo que crece el sector. Este año ha habido un crecimiento de entre el 1 y el 2% y nosotros mucho más en este mercado.

“NUESTRA APUESTA ES POR EL DETALLISTA INDEPENDIENTE”

(P): ¿Cuáles han sido las claves para haber logrado ese segundo puesto en el ranking nacional de distribución alimentaria?

(R): Fundamentalmente, nuestra apuesta es por el detallista independiente. Nuestro modelo y nuestro formato tiene una visión clara: dar la mejor rentabilidad bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y sin dar la espalda a lo que el consumidor demanda. Estamos también en un proceso de transformación digital que están llevando a cabo un cambio de cultura en la compañía.

El reto principal para los próximos años es seguir creciendo, avanzar en los mercados en los que estamos presentes y dar una solución óptima al detallista. Nuestro beneficio lo distribuimos de una forma eficiente entre nuestros socios. No somos una compañía que vaya a crecer desde el punto de vista de grupos de accionistas, sino que lo reparte en el modelo de retorno cooperativo, que lo reinvierten a su vez en el punto de venta.

(P): Con toda la competencia que tiene Covirán, ¿cómo se consigue ser diferente al resto?

(R): Una de las claves para poder competir con esas grandes cadenas u operadores internacionales es la proximidad y trabajar muy bien el producto fresco. Tal vez, uno de los motivos por los que el canal de venta online está tardando en entrar es porque el consumidor sigue demandando un muy buen servicio y calidad del producto fresco. Para gestionar eso bien y dar respuesta al producto local, tan solo un operador que tiene una política orientada a satisfacer las necesidades lo puede dar, no una compañía que gestiona un producto a nivel internacional, olvidando el producto de la zona. Nuestros socios trabajan muy bien en este aspecto.

(P): ¿Piensa Covirán expandirse a otros países, además de Portugal?

-(R): Sí, estamos en fase de análisis. Marruecos es uno de nuestros objetivos porque consideramos que es un mercado donde se pueden dar soluciones también para el detallista independiente. Hay establecimientos en este país que todavía necesitan esta modernización y en muchos casos esa unión para dar una respuesta. Es un mercado que todavía tiene que evolucionar, en donde hay mucho recorrido y es, además, una puerta de entrada a otro continente. Es una de las zonas en las que en este 2019 queremos tener un piloto. Hablamos, incluso, del mes de junio para tenerlo en funcionamiento y probar la respuesta real que podemos darle al consumidor.

“EXISTE UN COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE”

(P): En un mundo en el que la alimentación saludable es fundamental ¿qué aporta su empresa en este ámbito?

-(R): Hace poco hemos tenido los II Premios Covirán, que significan ese granito de arena que desde la empresa se hace en la promoción de frutas y verduras y productos orientados a la salud. En esta edición, el galardón ha recaído sobre la Universidad Politécnica de Cartagena, que ha desarrollado un hummus de brócoli y que ha tenido una gran aceptación. Además, en su III edición, la haremos coincidir en Granada en una fecha importante como es el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación. Se hará con el compromiso del Ayuntamiento de Granada de ceder espacios para que nuestra Fundación acerque la alimentación saludable a todos los ciudadanos. También queremos que participen empresas agroalimentarias con productos muy orientados a la promoción de la alimentación saludable.

Son algunos de nuestros proyectos, como el desarrollado en las escuelas con nuestra ‘frutoteca’, en colaboración con la asociación ‘5 al Día’. Vamos por distintos colegios y regiones promoviendo el consumo de frutas y verduras desde lo más pequeños, porque muchas veces son los hijos los que promueven este estilo de vida en casa.

Desde la Fundación Covirán también tenemos todos los cursos abiertos a la sociedad. Charlas, conferencias, showcooking, todo muy orientado a la alimentación saludable. Un ejemplo claro es la promoción que hacemos desde nuestra estructura comercial dirigidas al consumidor para fomentar el consumo de comida sana.

Y desde la Plaza de La Ilusión, también estamos muy vinculados a los hábitos saludables, por eso tenemos una zona deportiva. La escuela de formación como vehículo para transmitir esos valores. El supermercado, donde dispensamos el producto y un restaurante donde se puede consumir un menú saludable.

(P): ¿Qué se puede destacar más de la Fundación Covirán?

(R): Desde sus inicios nos vinculamos en intentar promover, dentro de todo el colectivo, esa profesionalización que tenían que abordar nuestros negocios para adaptarse al cliente y a la sociedad en general. Queremos dar un paso más y acercar mucho más la Fundación. Con los acuerdos firmados con otras instituciones y con actuaciones en distintos puntos en los que estamos presentes. Por ejemplo, dar a conocer este III Premio Covirán, relacionándolo con el Día Mundial de la Alimentación y contando con la participación de otras empresas. Ese es el objetivo, ser un motor en la promoción de todas estas acciones en colegios, asociaciones y la sociedad en general.

“A GRANADA LE HACE FALTA SABER EXPLOTAR TODAS LAS VIRTUDES QUE TIENE”

(P): Participó en la organización de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de Sierra Nevada. ¿Qué recuerdos tiene de una experiencia como esa?

(R): Tengo un magnífico recuerdo. Fue muy bonito haber trabajado y colaborado en uno de los principales eventos que ha tenido esta ciudad. Guardo un gran recuerdo de muchas personas, con algunas de las cuales sigo manteniendo relación. Incluso, colaboran dentro de Covirán. Especialmente, con Jerónimo Páez, del que digo que ha sido mi maestro. Puedo decir con orgullo que colabora con Covirán siendo un miembro del consejo asesor.

Creo que a Granada le hace falta saber explotar todas las ventajas, virtudes y posibilidades que tiene. Y en ese momento se consiguió. Se puso a Sierra Nevada y a Granada en el centro de ese ámbito deportivo como es el esquí a nivel mundial y fue un gran mérito. Aprendí mucho y eso siempre lo llevaré en una parte de mi corazón con mucho cariño.

(P): ¿Qué le falta a Granada para contar con empresas y personas importantes que aporten a la ciudad?

(R): Granada debería ser el eje principal de crecimiento de Andalucía Oriental. No solo con Sierra Nevada, sino que el puerto de Motril es el más próximo a la capital de España, la UGR tiene una historia y tradición extraordinaria, desde el punto de vista turístico es una de las ciudades más visitadas… Existe un potencial que no se ha sabido materializar bien.

También hemos sido relegados con las comunicaciones a un segundo o tercer nivel y todavía no tenemos ni ese AVE que necesitamos, ni las infraestructuras. Falta apoyo de las distintas instituciones y políticos que sean el motor de la ciudad. Hay buenas iniciativas empresariales, pero falta aunar todo para ser una de las zonas con más futuro dentro de todo el sur de Europa.

Cuando analizas todo esto la conclusión es clara. Si Granada no ha tenido todo el desarrollo que ha podido tener, fundamentalmente, es porque las personas no han sabido explotar esa riqueza y otras ciudades sí. De cara al futuro hay que hacerlo y hay capacidad empresarial para lograrlo. Hay que cambiar la mentalidad que hay aquí. Hacer un gran plan estratégico, y no solo mirando hacia la ciudad, también a nuestro entorno. Cuando esté aprobado y consensuado por todos, instituciones, empresarios y sociedad, entonces tendremos nuestra hoja de ruta para saber cuál es el camino que hay que seguir. Y seguro que lo conseguiremos.

(P): ¿Qué significa Granada para Covirán y qué aporta Covirán a Granada?

(R): Granada es el origen de Covirán. En esta Plaza de la Ilusión es donde había antes un garaje, un pequeño almacén que fue el inicio donde unos detallistas se unieron para almacenar mercancía de forma conjunta. De ahí nació Covirán en 1961. Por eso se construyó esta infraestructura. La sede social está aquí, es la central de nuestro proyecto y siempre estará en Granada. Granada es el origen. También está en su nombre como Cooperativa Virgen de las Angustias, ligado a nuestra patrona, que seguro que nos protege. Nunca renunciaremos a ello. Somos embajadores de la ciudad allá por donde vamos, sin olvidar que tenemos la virtud de ser de donde están nuestros asociados. Nuestra filosofía es no excluir a nadie en el sentido que todo aquel detallista que quiera incorporarse a nuestro proyecto, que cumpla unos requisitos y que, evidentemente, siga las recomendaciones para adaptarse al consumidor, ahí va a estar Covirán.