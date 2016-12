Lucas Alcaraz: “Quiero once líderes en el campo”

El 2016 apura sus últimos días de vida. En menos de una semana todos le diremos adiós para recibir el 2017. Si alguien le dará la bienvenida al 2017 con mayor ilusión es el Granada CF. Son tiempos difíciles para el equipo nazarí. Las navidades servirán de reflexión, y el mes de enero aparece como una oportunidad de maquillar un posible estropicio.

Es más que evidente el crecimiento de la presencia asiática en el fútbol mundial. Estamos en un tiempo en el que un equipo chino, el Shanghai SIPG, puede permitirse el lujo de pagar 61 millones por una estrella del fútbol europeo de 25 años, Óscar, ya exjugador del Chelsea. Querían estar dentro de este mundo y lo están consiguiendo.

En Granada aún se están adaptando a esta nueva situación. La era de John Jiang prácticamente acaba de comenzar. El nuevo dueño, y sus hombres de confianza que están físicamente en Granada, Kangning Wang, Sergi Vieta y Javier Torralbo ‘Piru’, también están acoplándose todavía. La confusión e inexperiencia ha rodeado todo su trabajo hasta ahora, algo que intentan cambiar a base de trabajo y una absoluta seguridad de que están en el camino correcto. El de poner la marca Granada CF a la vista del fútbol mundial.

La apuesta por un entrenador más mediático de la cuenta les salió rana. El bueno de Paco Jémez nunca llegó a sentirse entrenador del Granada, lo que le pasó factura después. Nada le gustaba, nada le venía bien. Así que se decidió recular. Reconocer los fallos es de sabios. Y traer a Lucas Alcaraz (21 de junio de 1966, Granada) lo es aún más. Probablemente nadie se acordó de él cuando la cúpula asiática aterrizó en Granada, pero ahora todos nos damos cuenta de que Lucas debía haber sido el elegido. Él es granadino y granadinista. Lo sabe todo del club, de la ciudad y de la afición. ¿Quién mejor que él para acercar a un grupo de desconocidos a toda Granada? Contesten ustedes mismos.

A Lucas Alcaraz no le gustan los focos. Los acepta y entiende que son parte de su trabajo, pero no acude a ellos por iniciativa personal. No es un entrenador mediático. Es una persona seria, le cuesta sacar una sonrisa para las fotos que le sacamos para esta entrevista, pero transmite una cercanía que es de agradecer. No se encuentra demasiado por este mundo lleno de egos y discursos aprendidos.

Lucas es un trabajador enfermizo del fútbol. Ahora le llaman estudiosos del fútbol. No tiene etiquetas para su fútbol. Ni ‘jogo bonito’, ni el fútbol de toque, ni táctica basadas en la defensa, ni fútbol rudo y lleno de testiculina. Utiliza sistemas por doquier. Y le encanta poder hacerlo.

Una entrevista con Lucas Alcaraz no es una mera entrevista con un entrenador de un equipo de fútbol. Es una charla con un hombre de mucho fútbol, experimentado, pero sobre todo, Lucas es un hombre nacido para entrenar al Granada CF y el más adecuado para conseguir que se mantenga en Primera División y poder empezar a soñar con cotas más altas en un futuro.

“Cuando llegamos, en el ambiente se dudaba mucho de la calidad de los jugadores, de su compromiso, de todo”

Pregunta: Una racha positiva, ilusionante… y llega el tropiezo ante la Real…

Respuesta: Entra dentro de la dinámica que suele darse en las ligas. Es complicado mantener el nivel, sobre todo cuando con casi todos los equipos que hemos jugado son de la parte de arriba. Las últimas dos visitas a Los Cármenes son el Sevilla y la Real Sociedad que creo que son los equipos más en forma de la liga, quitando a los grandes. Entra dentro de lo posible. No hicimos un buen partido, ellos estuvieron bien, y aún así nos pudimos meter en el partido porque tuvimos ocasiones muy claras en la recta final, que de haber metido alguna nos hubiéramos metido en el partido.

¿Qué falló para que se cambiara tanto la imagen del partido del Sevilla al de la Real Sociedad?

Bueno, el rival es superior a ti. Con el Sevilla fue totalmente al contrario. Con la Real, tuvimos dos ocasiones en los primeros veinte minutos que si haces alguna te mete en el partido. Sufrimos en el juego y ellos fueron más efectivos en el área.

¿Cuánto cambia esta derrota los planes?

Las derrotas y las victorias son inherentes al fútbol profesional. Lo mismo que cuando ganas al Sevilla, al siguiente partido tienes que ganar, pues cuando no ganas a la Real Sociedad, al siguiente partido también tienes que ganar. Entra dentro de las dinámica de la temporada el recuperarse de las derrotas, pero también el recuperarse de las victorias lo antes posible.

Dado el sentimiento granadinista que tiene ¿afectan más las derrotas?

Sí, por supuesto. No cabe ninguna duda. Pero también tengo bastante bagaje en el hecho de superar todo tipo de adversidades.

Se ha tardado en conseguir la primera victoria seis partidos desde que llegó al banquillo ¿Pensaba que iba a tardar tanto en conseguirla?

Nunca se sabe. Son seis y siete anteriores. Cuando en la primera fase del campeonato tampoco se ha conseguido, y nosotros hemos ido al campo del Barcelona cuando era líder, al campo del Atlético de Madrid cuando era líder, dos salidas consecutivas a Valencia y Vigo, recibes al Sevilla y la Real ¿Puedes ganar antes? Claro que sí, pero no es fácil competir con este calendario.

Cuando llega al equipo, la plantilla está mal anímicamente ¿Cómo has rearmado el equipo de nuevo?

Hay una cosa clara. Cuando yo llego, soy el tercer entrenador que pisa el vestuario. Yo creo que en el ambiente se dudaba mucho de la calidad de los jugadores, del compromiso, de la edad, de la experiencia, de todo. Lo único que nosotros hemos hecho es funcionar con un orden interno y táctico, y a partir de ahí generar un vínculo común para que ellos se sientan identificados y conozcan la forma de cómo vamos a intentar ganar los partidos.

Dice que ha ido trabajando tácticamente. Ha ido pasando por diferentes formaciones… ¿Es el trivote el sistema más adecuado para las características de esta plantilla?

Lo que pasa es que el sistema se juzga según los resultados que se consiguen. Nosotros hemos trabajado con 4-4-2, con 4-2-3-1, con 3-4-3 o 5-4-1, con 4-1-4-1 o 4-3-3… yo creo que dependiendo de las características de los jugadores iremos usando uno y otro. Considero que un equipo debe dominar varios sistemas. Hay que elegir uno y sus variantes para el partido, pero no renunciar a los demás para los siguientes partidos.

Da la sensación que ha hecho un ‘once tipo’ y si falta una pieza, el equipo flaquea…

Son conclusiones muy a corto plazo. Está claro que ahora viene una fase en la que se van a alterar más los planteamientos individuales porque habrá gente que se vaya y gente que venga. Tenemos jugadores que no han jugado otros partidos y nos pueden ayudar.

“No hay un jugador que sea tan importante como para resolver el trabajo de los demás”

¿Cuáles son las claves para enchufar a todos los jugadores?

Yo creo que todos los jugadores están enchufados. Están entrenando bien y ofreciendo alternativas para que nosotros elijamos.

Hay una serie de jugadores como Lombán, Saunier, Boga, Gabriel Silva… que eran prácticamente descartes antes de su llegada y ahora son titulares y están dando un gran rendimiento ¿Cómo se da esto?

Entra dentro de una dinámica normal de equipo. Han sido tres entrenadores, más malos resultados que buenos… eso hace que la amplitud de la plantilla se utilice. Para mí tenemos una plantilla demasiado larga, por lo tanto es normal que unos entren, otros salgan, y se mantengan en función del rendimiento.

También se ha visto que Samper ha cogido peso en el equipo, y Uche está jugando fenomenal…

Son mejoras individuales de los jugadores. Uche estaba jugando muy bien también en el anterior sistema cuando llegamos. A Sergi le faltaba un poco de tema condicional y físico. A parte hay que contextualizar a los jugadores. Recién llegados tienes que ir poco a poco en la introducción de conceptos, en este sentido, vamos a más.

¿Hay algún jugador que deba echarse el equipo a cuestas?

Esa es una expresión muy antigua. Yo quiero once líderes en el campo. Quiero que cada uno lidere en su zona, en sus responsabilidades, en sus prestaciones. No hay un jugador que sea tan importante como para resolver el trabajo de los demás.

¿Qué pasa de cara al gol?

Todos los equipos de abajo tenemos problemas de cara al gol. En ese sentido, evidentemente, cada vez hay que intentar generar más, conseguir más, y en eso estamos. Eso es un problema inherente a cuando los equipos están mal clasificados.

En este sentido, tienes tres delanteros. Kravets está funcionando bien, Ponce está utilizándolo como revulsivo, y Barral…

Es la dinámica normal de cualquier equipo. Antes estaba Barral por delante, luego pasaron una serie de circunstancias que vino la Copa por medio cuando él no estaba en el grupo, jugó Ponce y jugó bien. Ahora utilizamos una referencia arriba sólo, y con tener una referencia más en el banquillo más Alberto Bueno es suficiente. Es un tema que la competencia es lo que va designando quién juega y quién no.

¿Qué le pasa a Ponce ante el portero? ¿Necesita más trabajo de cara a la definición?

Lo hace. Lo que le pasa a Ponce es que tiene que salir y hacer gol. El día de la Copa se creó él mismo ocasiones, no dependió del equipo. Estamos muy contentos con él, pero evidentemente necesita hacer un gol para tener ese puntito de tranquilidad de cara a las situaciones de área.

“Hablo todos los días con Piru”

¿Puede pasarle factura a Ponce que corra tanto y presione tanto que luego de cara a gol no le lleguen las fuerzas?

No. Ponce tiene capacidad física para correr tres partidos seguidos. El problema no es el desgaste que haga. El problema es que tiene que acertar.

¿Le van a dar carta blanca respecto a los fichajes?

Es un trabajo colectivo. Entre la secretaría técnica, la dirección deportiva y el propio entrenador, pues cada uno manifiesta dónde puede mejorar el equipo. A partir de ahí se tomarán las decisiones desde la dirección deportiva.

¿Qué posiciones le gustaría reforzar?

Es que yo no puedo hablar de eso. Yo puedo decirte que el mercado se va a mover. Eso es una cosa que si la dirección deportiva piensa que esa información tiene que manejarla a nivel público, me parece bien, pero no creo que el entrenador tenga que decir que posiciones se tienen que reforzar. No puedo manifestarlo públicamente.

¿Cómo es su comunicación con Piru?

Sí, hablamos todos los días. Hablamos de cómo podemos mejorar el equipo, me pregunta por los jugadores… la dinámica lógica en estos casos.

Y respecto a los jugadores que están jugando menos… ¿Hay algunos con los que Lucas Alcaraz ya no cuente?

No es que no cuente. Hay varias premisas. La primera es que para mí la plantilla es excesivamente larga. Tener 23 jugadores de campo cuando tú citas a 16 jugadores y se caen 7 fuera es mucho. A partir de ahí, se dan las situaciones individuales. Si además tenemos que reforzar, evidentemente, habrá gente que si está jugando poco pues jugará menos. Luego existe la posibilidad de que un jugador pueda decir que prefiere irse a otro sitio. Esto pasa en el Granada y en todos los equipos de todas las categorías.

Llega el mercado de fichajes y siempre hay rumores. Morientes, Success, Doucouré, Peñaranda…

Del tema institucional no te puedo hablar. De los jugadores, pues son jugadores que ya han estado aquí, que han rendido a buen nivel, que conoce todo el mundo, pero que no sé si son posibles.

A Success ya lo conoces…

Sí, Isaac llegó siendo juvenil, pero yo me fui a los tres meses de llegar él. Lo tuve convocado un par de partidos pero luego se lesionó. Coincidimos dos meses.

¿Cree que estos jugadores mejorarían lo que hay?

Bueno, son jugadores que tienen calidad, pero tampoco te puedo decir si mejora o no lo que hay. No sé si son posibles y si son las elecciones finales.

“Para mí, la plantilla es excesivamente larga”

¿Cuánto pueden cambiar los refuerzos que lleguen la situación del equipo de cara a la segunda vuelta?

La experiencia me dice que es un mercado tan dinámico que es muy difícil saber qué va a pasar. Te pongo un ejemplo. Mira en el Córdoba, en mi primer año allí, teníamos la plantilla prácticamente cerrada. Se jugaba el primer partido y se cerraba el mercado después. Perdimos 3-0 con el Betis y firmamos a seis jugadores. Es complicado. Yo creo que hay que llevarlo de la forma más organizada posible, ir a las verdades preferencias, ver cuál es nuestra realidad y posibilidades, y a partir de ahí intentar mejorar el equipo. Yo creo que en ese sentido tiene bastante más que decir Piru que yo a nivel público.

Quedan tres jornadas para que acabe la primera vuelta ¿Cuántos puntos necesitamos para poder mirar la segunda vuelta con opciones?

Nosotros pensamos en conseguir los nueve puntos. Tenemos una salida muy difícil, luego dos partidos que ya no son tan complicados, pero cualquier equipo en primera división es difícil. Hay que ir pensando en el siguiente, y pensando que todos se pueden ganar.

¿Cómo se trabaja con la nueva estructura del club?

Muy bien. El Club se va remodelando, profesionalizando algunas áreas y creciendo día a día. En ese sentido, la convivencia y las condiciones de trabajo ahora mismo son bastantes buenas.

Usted ha llegado hace poco, pero cuando veía desde fuera que tu Granada cambiaba de manos ¿Cómo lo ha vivido?

Yo he vivido muchos cambios de propiedad en un Club. La gente llega, quiere hacer las cosas a su estilo, y siempre hay meses de transición. Quizás esta transición ha sido con el tiempo demasiado justo, y eso ha afectado a según qué cosas. Pero yo creo que en el día a día, si somos capaces de conseguir los resultados, las cosas irán a su sitio. En el fútbol, quieras que no, los resultados marcan mucho en lo institucional.

Tenemos una pregunta de un aficionado: “Hola Lucas, quería preguntarte qué le dirías a un aficionado del Granada que un sábado lloviendo, con muy mala temperatura, decide salir de su casa para ver el partido, pagar entre 40 y 50 euros, y luego se encuentra con el partido que se encontró, con el Granada sin salir de su campo”.

Le diría justamente lo que dije al finalizar el partido. Que me dolía mucho no haber podido ofrecer un mejor resultado y un mejor partido… pero bueno, son las cosas que tiene este deporte. No siempre salen los buenos partidos y los resultados cuando se trabaja. Muchas veces no eres capaz de hacerlo.

¿Contento con la afición?

Sí, siempre lo hemos demostrado, pero este año más que nunca porque las circunstancias no están obligando. Está claro que tal y como se está dando el año vamos a tener derecho a sonreír solo al final, pero yo creo que la sonrisa más dulce en el deporte siempre es al final.

“Entrenaría al Granada en cualquier categoría”

¿Cómo se encuentra usted personalmente? Ha pasado de la despedida en Valladolid a volver ahora más que como entrenador, ya es como el padre de este vestuario… ¿Cómo se vive eso?

Con mucha ilusión, responsabilidad y con la obsesión de conseguir el objetivo, que al fin y al cabo es lo que ansía toda la gente. Los momentos puntuales de las aficiones van marcadas por lo que hace el equipo en el campo, y este año a la gente le está tocando vivir el año más áspero. Pero esto es deporte, y cuando se consiguen los objetivos tenemos esa capacidad de olvidar lo malo y quedarnos con lo bueno. En estos momentos, cuando hay un mal resultado, cuando parece que las cosas se están poniendo más difíciles es cuando si el deportista profesional es capaz de resistir, superarse y tener la resiliencia adecuada a cualquier golpe, será capaz de conseguir los objetivos.

Todavía queda muchísimo camino, pero imaginamos que todo va bien y el Granada se salva ¿Lucas se queda?

A partir de que el Granada se salva, ya no pienso nada más, me quedo ahí. No se sabe. Primero hay que salvar al equipo, y luego, en el deporte y en la carrera del entrenador es complicado analizar lo que puede pasar en el futuro.

En su presentación esta temporada dijo que “Prefiero apuntar un descenso en mi currículum que no acudir a la llamada de mi equipo” ¿Entrenarías al Granada en Segunda División?

No me gusta ponerme en ese escenario. Está claro que entrenaría al Granada en cualquier categoría, pero ahora mismo no me pongo en ese escenario. Sólo pienso que la temporada que viene, que es la 17-18, el Granada estará en Primera División.

Si no puedes ver el vídeo, pincha aquí