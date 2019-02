Los vecinos de la zona Norte reclaman soluciones a los cortes de luz | Vídeo

Llevan tiempo conviviendo con cortes de luz diarios y ya no pueden más. Ese es el mensaje que quieren transmitir los vecinos de la zona Norte de la capital granadina, que esta mañana se han manifestado para pedir soluciones a una situación que les está afectando en todos los ámbitos de su vida. Así, la movilización ha partido a las 10:15 horas desde los jardines del Triunfo hasta llegar a las instalaciones de Endesa, donde han clamado por un servicio digno. La manifestación ha contado con el apoyo de Manuel Martín, Defensor del Ciudadano de Granada, que ha asegurado que los autoridades municipales se encuentran ya trabajando en una forma de ayudar a los residentes en la zona afectada.

Unas 26.000 personas viven en esta zona de la capital, y casi todos ellos se han visto afectados por unos fallos en el servicio que fluctúa por zonas, si bien parece ser que en algunas es más común que en otras. “Nos tiramos siete, ocho, nueve o diez horas sin luz”, asegura un vecino, “te acuestas sin luz y te levantas sin luz, no puedes ni poner el despertador para llevar a los niños al colegio”.

Precisamente los niños son unos de los principales afectados de los fallos en el suministro. “Se levantan helados y llorando del frío”, explica una de las vecinas del barrio, “tienen las manos heladas, se están poniendo malos porque no hay calefacción“. Sin embargo, no son los únicos vulnerables ante esta situación, pues aseguran que “hay personas mayores que están enfermas, necesitan estar enchufadas a una máquina de oxígeno y no podemos ponérselo”, explica otra de las manifestantes.

Son conscientes del perjuicio que ocasionan en la zona los enganches ilegales, ante lo que piden que se tomen las medidas pertinentes, “pero dándonos el servicio a los que sí que estamos pagando los recibos”. “Somos muchos los vecinos del barrio”, apunta uno de ellos, “no entiendo que no tengamos lo básico si estamos pagándoles”. Además, inciden en lo grave que es la situación más allá de las cosas más cotidianas, pues aseguran haber perdido alimentos por no poder conservarlos en la nevera o el congelador, no poder levantarse a tiempo para ir a trabajar o cargar el móvil para mantenerse conectados.

A la llegada a la Plaza del Carmen, se han cerrado las puertas de Endesa, donde se han producido momentos de tensión. El alcalde, Paco Cuenca, se ha personado para mediar y pedir que se atendiese a la petición de los vecinos, algo que al final no ha resultado posible, supuestamente porque la persona encargada no estaba disponible. Es por ello que se espera que representantes de la zona Norte se personen mañana nuevamente en las instalaciones de la empresa para volver a exigir responsabilidades.

