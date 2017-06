Los vecinos de la zona Norte exigen la misma atención al barrio todo el año, no solo en Corpus

Con la feria del Corpus asomando, los vecinos de la zona Norte de Granada han explotado. Hartos. Ese es el sentir de los granadinos que viven en esta parte de la ciudad y ese es el sentir que ha despertado la carta de uno de los integrantes de la Plataforma Ciudadana Zona Norte, la cual reproducirá Granada Digital íntegramente al final de esta publicación.

La carta, aunque esté firmada por una persona que responde al nombre de Julio Rodríguez Maldonado, es secundada por todo el colectivo anteriormente citado. En este sentido, Granada Digital se ha puesto en contacto con la presidenta de esta plataforma, Teresa Heredia, para profundizar en el asunto: “Nuestra denuncia es la de siempre. La zona Norte está muy abandonada por los políticos que nos gobiernan, Lo público es de todos y para todos, pero para la zona Norte no. Aquí siempre tenemos los servicios mínimos, pero ahora con el boom de la feria, la zona Norte sí es segura y sí vienen los granadinos. La realidad es que durante todo el año hay un olvido total con la ciudadanía del distrito Norte”.

En este sentido, Teresa destaca la vigilancia policial -poca seguridad-, el transporte público y los cortes de luz como algunos de los problemas que sufren durante todo el año, pero que, según estos vecinos, desaparecen con el Corpus. “Con la de problemas que tenemos siempre con la luz y ahora con la gran cantidad de luz que necesita el ferial, no hay problemas. Ahora hay muchos autobuses que están hasta las tantas de la noche, pero nosotros nos hemos tenido que poner en las puertas de las cocheras de autobuses porque no querían pasar por el distrito. Hace menos de un año, tuvimos que pelear para que no nos quitaran los autobuses y los taxis, porque a una cierta hora ya no quieren entrar aquí y les da miedo. Ahora, al ferial, sí van a todas horas”, explica Heredia a esta redacción.

Asimismo, la presidenta de la plataforma asegura que el distrito necesita limpiar la imagen “malísima” que tiene, una imagen que, según sus palabras, “también es culpa de los políticos que nos gobiernan, que nos tienen abandonados”. “Muchas mujeres van a limpiar otras casas y dicen que no viven aquí, que viven más para el campo”, apunta Teresa Heredia.

La plataforma insiste en el abandono institucional que sienten durante todo el año. El espacio que hay dedicado al ferial aumenta el enfado de estos granadinos: “Ahora con la feria, qué bien que existe la zona Norte y un espacio donde los granadinos pueden ir a disfrutar y divertirse. El trabajo de los políticos es que todos los ciudadanos tengan cubiertas las necesidades básicas y vivan felices. Nosotros pagamos nuestros impuestos como todo el mundo”, señala, por último, Heredia.

CARTA DEL CIUDADANO DE LA ZONA NORTE

AMNESIA GRANADINA

Desde hace más de un mes, cuando paso diariamente por la calle Joaquina Eguaras, bordeando el ferial, lo que habitualmente es un desierto se anima por días, con una bulla que sólo cesará con el tronar del “Gordo” del castillo de fuegos artificiales, que a todos nos devolverá a nuestras casas y pueblos. La ciudad flotante se va desperezando: obreros trabajando a cierta altura, sin todas las garantías de seguridad, lonas en despliegue, ramilletes de bombillas floreciendo; esperando su eclosión en la noche del alumbrado, cuando la multitud exclame su “oh” de admiración y júbilo, entre la música de la ‘Reja’ y la ‘Granada’ de Lara. Y de pronto, a las doce en punto, la Zona Norte recuperará su esplendor y se verá deseada por todos los granadinos, aunque algunos protestones, “los de siempre” al decir de los viandantes, desplieguen alguna pancarta reivindicando “que sea delito dejar una familia sin recursos”.

-”¡Ah! ¿qué no es delito”?

– No señora, para que una cosa sea delito es menester que así coste en una ley…

A lo lejos, desde las zonas más altas, un resplandor de luz señalará el Norte de la ciudad y muchos se orientarán hacia allá, no temiendo aparcar sus coches en los descampados adyacentes o en alguna callejuela para ahorrarse unas monedas. Otros no dudarán en apretujarse en los numerosos autobuses, que, hasta deshoras, irán y vendrán desde el centro de la ciudad hasta Almanjáyar. Todos estaremos muy tranquilos, un fuerte dispositivo policial atenderá los incidentes que puedan presentarse.

De pronto, una centella de luz, que no viene de la feria, invade mis adentros y algo dentro de mí grita: ¡Esto es una amnesia! En efecto amnesia de una Zona Norte a la que se ignora y demoniza con argumentos que de pronto parecen haber perdido su vigor.

Hace unos meses las instalaciones de Endesa no tenían capacidad para tirar de la red eléctrica debido a los numerosos enganches. Ahora un derroche de luz.

Los vecinos no cesan de reclamar mejores servicios de transportes y de taxis que se resisten a venir a estos barrios por temor… De pronto nadie teme la zona. También reclaman sus vecinos mayor presencia policial, que sólo por estos días, como bofetón en la cara de los vecinos, pasearán por los aledaños del ferial.

Todos quieren ir al recinto de Almanjáyar, no hay que ocultar donde se va, como las empleadas del hogar han de hacerlo para tener opción al puesto de trabajo. Ellas no pueden vivir en Cartuja, La Paz o Almanjáyar. Solo viven “un poquito más allá”. Y en medio de este contrasentido a ojos vista, las autoridades inaugurando, paseando, sonriendo y festejando.

¡No! esta amnesia no es de recibo, requiere un decidido tratamiento. La Zona Norte también es Granada a diario. Los falsos o exagerados juicios y mitos que se emiten a lo largo del año no se puedan contradecir de una manera tan burda como Granada lo hace con estas celebraciones en Almanjáyar.

Engurruño el bigote y pienso ¿Qué nos está fallando?