Los taxistas de Granada advierten sobre Uber: “Va a ser peor para el cliente que para nosotros”

Si hay un colectivo al que le afecta la llegada de Uber a Granada en las próximas semanas, es el de los taxistas. Sin embargo, desde la gremial de los taxis de Granada no se han mostrado preocupados, sino más bien escépticos ante la llegada de un servicio que “lo que hace es explotar a sus trabajadores”, según han afirmado en declaraciones a GranadaDigital.

Varios de los puntos pregonados ante la llegada de Uber escaman al colectivo. El primero de ellos es el del precio, en el que aseguran que llegarán a costar hasta un 30% menos que los taxis, algo que desde la gremial achacan a que tienen que cumplir con “unos precios impuestos por ley”, por lo que no pueden cambiarlos como harían en la empresa de VTC.

Sin embargo, indican que tras la reducción de precio de Uber, hay gato encerrado, y es que “empiezan así y con el tiempo te lo suben si consiguen el monopolio”. Para explicar la verdad tras esta frase, toman como ejemplo el Granada Sound, en el que podrían “decir que hay mucha demanda, aplicar la tarifa flexible y subir el precio todo lo que les dé la gana”.

Además, señalan que en otras ciudades donde el servicio lleva más tiempo en funcionamiento “ya han subido mucho los precios”. Tomando como referencia otros países del mundo, los taxistas de Granada indican que no es oro todo lo que reluce: “en París los coches ya ni siquiera son nuevos porque el sueldo no les da, si necesitan cambiarlo van a lo más barato”, explican, a la par que sostienen que en algunas ciudades de Estados Unidos “eliminaron los taxis por este sistema y ahora quieren que vuelvan”.

Otro de los puntos que genera cierta incredulidad para el colectivo del taxi granadino es el de los conductores que pretenden que desembarquen. Uber ha indicado que llegará a Granada con 50 conductores, pero desde la gremial indican que no cumpliría con la ratio de VTC de la ley actual, fijada en una licencia por cada 30 para taxistas. De este modo, el servicio no podría contar ni siquiera con una veintena de licencias.

Además, señalan que el servicio “ya ha dado problemas en muchísimas ciudades”, algo que se debe a que “los trabajadores están explotados, tienen que hacer muchas carreras para sacar un sueldo digno porque les ponen muchos incentivos para asegurarse de que no paran”. A causa de ello, indican, se han producido accidentes y el servicio ha terminado por bajar la calidad, algo por lo que estiman que esta competencia “va a ser peor para el cliente que para nosotros”, pues sostienen que el modelo acabará por debilitarse “igual que ha hecho en otros sitios”.

Finalmente, también tienen reclamaciones en lo legal. Mientras que “un taxi de Granada solo puede operar en Granada, no puede ir a Málaga o Alicante”, el Uber “puede ir a donde quiera y no está sujeto a unas leyes que sí que tenemos nosotros”. Además, desde la gremial del taxi de Granada defienden que “tenemos que pasar inspecciones regularmente y demostrar que no tenemos informes penales, en los servicios como el Uber se han visto ya cosas de todo tipo”.