Los Reyes Magos conquistan Granada con su cabalgata | Vídeo

Pocas tardes hay más mágicas para un niño que la del cinco de enero. Concretamente, Granada disfruta durante esta tarde de la cabalgata más antigua de España, pero que cada año ilusiona a los más pequeños como si fuese nueva.

Ya desde horas antes se nota en la ciudad un ambiente especial, de expectación, ilusión y felicidad. Quizás sea por eso que bastante tiempo antes del comienzo del desfile muchas de las calles ya estaban abarrotadas de personas a la espera. Melchor, Gaspar y Baltasar acabarían pasando y las familias lo sabían, todo era una cuestión de paciencia y esperar a que llegasen las seis de la tarde.

Así fue. Unos minutos después de la hora estipulada, el cañón de confeti marcaba el inicio de una jornada tan esperada como disfrutada. Curiosamente, quien encabezó el desfile no fue un Rey Mago, aunque sí que parece que es el rey del corazón de muchos granadinos. No fue otro que Stan Lee, el cachorro maltratado adoptado por la Policía Local de Granada y que ahora es todo un agente más, aunque solo él recibió las caricias de montones de niños que quisieron acercarse a conocer al can.

Tras él, el verdadero espectáculo. Luces, música, espectáculo y más de 15.000 kilos de caramelos por repartir centraron la atención de los niños y los no tan niños. Miles de personas plagaron las calles de Granada a lo largo de todo el recorrido de las carrozas, acercándose todo lo posible tanto a estas como a los vehículos que las abastecían de caramelos, persiguiendo el objetivo de llenar sus bolsas con el mayor número de caramelos posible.

No faltaron los paraguas del revés para abarcar más terreno y conseguir los dulces fácilmente, no faltaron tampoco niños y padres ablanzándose sobre la carretera para recogerlos del suelo, igual que tampoco faltó alguna que otra lágrima por golpes de caramelos que quizás llevaron excesiva fuerza en algunos tramos. Sin embargo, predominaron las sonrisas, los gritos de niños felices y las palabras de admiración ante lo que estaban presenciando.

El recorrido transcurrió por Gran Capitán, San Juan de Dios, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos, Puerta Real, Acera del Casino, plaza del Humilladero, Carrera de la Virgen, Bibataubín, plaza del Campillo, Mariana Pineda, Ganivet, Reyes Católicos y Plaza del Carmen, donde el alcalde recibió a los tres Reyes Magos y a las Reinas Magas. Los tres reyes de Oriente fueron encarnados por el gerente de la Cámara de Comercio, Joaquín Rubio (Melchor); el director del Instituto de Astrofísica, Antxon Alberdi (Gaspar) y el violinista de la Orquesta Ciudad de Granada Israel Fransa (Baltasar), mientras que las Reinas Magas fueron la atleta María Pérez, la rectora de la Universidad, Pilar Aranda, y la jugadora de baloncesto Laura Arrojo.

A su llegada al consistorio, la comitiva fue recibida por una Plaza del Carmen abarrotada de familias en la que los niños reclamaban a voz en grito a cada uno de los tres reyes. La nieve falsa caía sobre la plaza, brillando a su paso por el aire gracias a la iluminación navideña. El frío casi convencía de que era real, e incluso Paco Cuenca bromeaba con ello: “¡que está nevando!”. Tras una recepción que se hizo de rogar, los seis reyes y el alcalde subieron al balcón del Ayuntamiento, donde pudieron saludar a los niños y avisarles de que en pocas horas estarían en sus casas para llenarlas de regalos.

Si no puede visualizar el vídeo, haga clic aquí