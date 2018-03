Los pensionistas y jubilados de Granada vuelven a reivindicar unas “pensiones dignas” | Vídeo

La lluvia no ha mermado las reivindicaciones, un día más, de los pensionistas y jubilados de Granada. Más de 50 personas, bajo un manto de paraguas, se han concentrado este mediodía en la Plaza del Carmen de Granada. Han sido convocados por la la recién constituida Plataforma Metropolitana de Granada por la defensa de las Pensiones Públicas, que será presentada de forma oficial el próximo 12 de marzo.

Con diferentes concentraciones puntuales en toda España, hoy en Granada se ha vuelto a exigir al Gobierno central “unas pensiones dignas”. A una sola voz están denunciando la “vergonzosa” subida del 0,25 por ciento para este año.

“Que no nos ofrezcan zanahorias como a burros”, manifestaba uno de los participantes de esta concentración a Granada Digital. “Se piensan que somos tontos, y muchos de ellos están en sus sillones jugando al Candy Crush, mientras nosotros estamos aquí, pidiendo algo que nos pertenece y luchando por las generaciones venideras”, asegura otra mujer que no ha faltado a esta cita reivindicativa.

En los corrillos, se podía escuchar a muchos de ellos murmurando sobre el último comentario desafortunado del Gobernado del Banco de España en el que aseguraba que muchos de los pensionistas tienen ya su vivienda pagada y eso “ya es una parte importante de su pensión de jubilación”. “¡Es vergonzoso! No sé cómo se atreven a hacer ese tipo de comentarios”, lamentaba un hombre con rabia alojada en sus ojos.

Paqui es abuela de tres criaturas y su hija está parada. “Dime tú cómo les ayudo con 600 euros. No me compro algunas medicinas por tal de ayudar a que mi hija tenga un pellizco para darle de comer al niño”, nos contaba.

