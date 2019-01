“Los pacientes se quedan sorprendidos cuando les doy mi teléfono personal”

La doctora Adela Sáez Zafra, natural de Pinos Puente y trabajadora del hospital granadino Vithas La Salud, ha sido elegida por segundo año consecutivo como mejor cirujana general y del aparato digestivo de España en los Doctoralia Awards. La cirujana, galardonada entre los más de 370 nominados, atiende a GranadaDigital en un rato libre antes de entrar a la consulta, donde los pacientes se vuelven lo primero para ella.

Ante este premio, la granadina recuerda que “ha sido un reconocimiento que me han dado los pacientes”, por lo que se ha mostrado “muy contenta de que se queden contentos del trato recibido”. “Lo más importante es que los pacientes hayan reconocido mi trabajo”, expresa. Para poder entregar este galardón, un comité evaluador hace una selección en la que contrastan las opiniones y puntuación que cada paciente ha dejado sobre el doctor que le ha atendido, contando además con el voto que los médicos han emitido sobre sus compañeros. En su perfil, Adela cuenta con 241 valoraciones, y todas ellas de cinco estrellas.

“He operado a muchos más de los que vienen reflejados”, asegura la cirujana, “hay personas mayores que no saben usar internet pero me han escrito cartas de agradecimiento, eso tiene un valor sentimental muy importante”. “He recibido llamadas de pacientes, las que más emocionan son los más mayores”, recuerda antes de agregar que “gente de fuera ha venido a verme para saber mi opinión, me enorgullece mucho”. Sin embargo, la pinera no olvida que “me queda mucho por aprender, tengo que continuar aprendiendo de mis referentes”.

Cuestionada sobre la clave de su éxito, la doctora Sáez lo tiene muy claro: “tengo una vocación muy grande y me encanta tanto lo que hago que no me cuesta ningún esfuerzo atenderlos en fin de semana, por mensaje, llamarles…”. “Mi trato es muy personalizado”, explica, “quito las suturas, reviso las heridas, intento darles la máxima calidad siempre que lo necesiten”. De este modo, la granadina da a cada paciente la atención que necesita, con su consiguiente seguimiento. “Los pacientes se quedan sorprendidos cuando les doy mi teléfono personal, pero me quedo mucho más tranquila así, no les quiero tener dando vueltas por urgencias o con dudas”, indica, “también agradecen mucho la explicación de los diagnósticos”.

Esta dedicación le llega por vocación, pues asegura que “quiero ser cirujana desde muy pequeñita”, algo que se demuestra viendo que atiende a la entrevista tras operar hasta las dos de la madrugada esa misma noche. “La propia paciente me decía: ¿no es mejor dejarme para mañana?”, recuerda a modo de anécdota, “yo le decía que no porque hoy estaría peor”. “Me siento muy orgullosa y contenta, pero voy a seguir igual, tratando a todos mis pacientes por igual y con el mismo cariño”, asegura, pues defiende que el premio lo único en lo que ha hecho un cambio es en “que se sepa que los pacientes valoran el trato, la escucha y el seguimiento”.

Pese a este reconocimiento, mantiene los pies en el suelo y tiene claro que “no puedo venirme arriba ni pensar que sea la mejor, tengo que aprender de mi profesión hasta el día que me retire, todos los días tengo que aprender cosas y tengo nuevos retos”. “He estado con los mejores de verdad y me siento muy orgullosa de haber compartido quirófano con ellos”, recalca al respecto Adela.

“La medicina es una profesión en la que se está continuamente aprendiendo, hay que estudiar todos los días, salen nuevas técnicas”, explica sobre su énfasis en seguir creciendo y aprendiendo, “un cirujano debe renovarse, estar continuamente asistiendo a congresos, haciendo cursos…”. “Me estoy especializando en cirugía láser para poder darle más calidad a los pacientes en el tratamiento, si sale una nueva técnica la tengo que aprender porque es mi responsabilidad”, sostiene, “uno no se puede estancar, tenemos que ser muy humildes y aprender de nuestros mayores, la enfermedad te sorprende por cualquier lado por mucho que estudies, siempre hay pacientes que te hacen aprender. “Siempre digo a mis pacientes que lo normal es que todo salga bien y, si no, hay que aprender de eso”, finaliza la mejor cirujana general y del aparato digestivo de España.