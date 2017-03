Los números del Granada para conseguir la permanencia

Que la salvación del Granada esta temporada es una auténtica hazaña es algo que sabe todo el mundo. La afición es consciente. El Club, cuerpo técnico y jugadores, también. El Granada no para de dar cambaladas este año. A una buena actuación le salen tres malas. Todo es reprochable en lo deportivo tras la decepcionante derrota de Butarque. Pero lo es más aún si antedemos a la clasificación. El conjunto rojiblanco tenía la oportunidad de salir del descenso tras 22 jornadas y la desperdició. Perdió merecidamente, a manos de un jugador cedido, Machís, y ofreciendo una imagen muy mediocre, sin disparar ni una sola vez a puerta.

De este modo, una vez más, en Granada comienzan a sacar la calculadora. Es inevitable. Quedan 12 jornadas, es decir, 36 puntos. El conjunto andaluz ocupa actualmente la plaza número 18 de la tabla, con 19 puntos, a cinco del Leganés, que marca la zona fuera de peligro. En ese tren, a cuatro puntos del cuadro nazarí, también está el Dépor, aunque con un partido pendiente de jugar contra el Betis, por lo que puede ponerse con 26 puntos y distanciarse. Ese partido será clave para los intereses del Granada.

Dicho esto, y desviando la atención únicamente al Granada, los números para tener opciones de salvación (ya que no depende de sí mismo, tienen que esperar a que pinchen Leganés o Dépor) empiezan a estar muy claros. El Granada tiene 19 puntos, por lo que deberá sumar, al menos 16-18 puntos más, ‘vendiendo’ la salvación en 35-37 puntos.

CALENDARIO

El Granada tendrá que enfrentarse en estas fechas ante Atleti (C), Sporting de Gijón (F), Barça (C), Dépor (F), Valencia (C), Celta (C), Sevilla (F), Málaga (C), Real Sociedad (F), Real Madrid (C), Osasuna (F) y Espanyol (C).

PARTIDOS EN LOS CÁRMENES

El Estadio Nuevo Los Cármenes se ha convertido en una de las principales fortalezas del Granada, que ha mostrado su mejor cara en casa. Allí ha conseguido las cuatro victorias que lleva en esta liga, ante Sevilla, Las Palmas, Betis y Alavés. En las últimas jornadas, este hecho se ha acentuado, ya que se ha pasado de dar una imagen pésima fuera de casa a mejorar muchísimo en el Zaidín.

Así, se puede pensar que la permanencia pasa por ganar en casa, pero esto va a ser realmente complicado. El Granada recibe a equipos realmente difíciles en Los Cármenes (Valencia, Celta o Espanyol), y entre ellos los tres ‘grandes’ (Atleti, Barça y Real Madrid). El único choque más o menos contra un rival directo, atendiendo además a la clasificación, es contra el Málaga.

El duelo contra el conjunto de la Costa del Sol parece el más factible para sumar los tres puntos. Se necesitaría otro triunfo, posiblemente en la última jornada ante el Espanyol, y además de lograr, al menos, dos empates ante Valencia y Celta, o un triunfo más. Se sumarían 8-9 puntos, llegando a los 27-28 puntos.

GANAR FUERA, CLAVE

El Granada aún no ha ganado en lo que va de temporada fuera de casa, algo que va a tener que cambiar inmediatamente. Los de Lucas Alcaraz tienen tres choques fuera de casa ante rivales de ‘su misma liga’ que debe contar por victorias: Sporting de Gijón, Dépor y Osasuna. Aquí se sumarían nueve puntos, llegando a los 36-37 necesarios para seguir soñando con otra temporada en la élite.

Evidentemente, hay otros partidos en los que el Granada puede dar la sorpresa. Esto pasar por rascar puntos en el Sánchez Pizjuán o Anoeta (luchan por el título y por entrar en Champions, respectivamente), o no permitiendo que se lleven la victoria los ‘grandes’ Atleti, Barça o Real Madrid en el templo del Zaidín. No sería la primera vez que pasara esto en pasadas campañas. De una forma u otra, los nazaríes tienen tarea por delante, al menos, para luchar hasta mayo y no vivir una rendición inevitable antes de tiempo.