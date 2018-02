Los granadinos explican qué significa ser andaluz | Vídeo

Hoy es 28 de febrero, y como bien indica el calendario, es el Día de Andalucía. Aunque todo buen andaluz que se precie no necesitará comprobarlo. Esta jornada festiva sirve para conmemorar el día en que se originó el referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía. Ocurrió en 1980, y desde entonces, el 28-F quedó marcado en el calendario.

Este 2018 se cumplirán 38 años desde que los andaluces acudieran a las urnas para poder formar una Comunidad Autónoma con plenas competencias y poder asentarse en la situación que hoy conocemos. No fue hasta 1981 cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía vigente, que se mantiene como la norma suprema en el ordenamiento jurídico de Andalucía tras la Constitución Española.

Será un día para lucir con especial orgullo la bandera andaluza. El origen de este símbolo se remonta a 1918, ya que fue aprobada en la llamada Asamblea de Ronda. El verde y el blanco se eligieron para evocar los tonos del paisaje andaluz y valores de pureza y esperanza.

También será una fecha especial para rememorar al ‘Padre’ de la patria andaluza, Blas Infante. A lo largo de su vida desempeñó labores de historiador, notario, escritor o periodista y destacó escribiendo 14 y algo más de 3.000 manuscritos. Aunque el hecho por el que más se recuerda a Infante fue por ser el autor del Himno de Andalucía. “Andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad sea por Andalucía libre, España y la humanidad”.

Su sol, su variopinta gastronomía, su tierra rica en acentos y expresiones, su cultura… ¿Qué destacar de un lugar como este? A pesar de que la previsión meteorológica no acompañe hoy, seguro que la fecha no deslucirá por las calles de toda la comunidad. ¿Qué opinan los granadinos sobre lo que implica ser andaluz? ¿Qué tiene esta tierra que no tenga ninguna otra?

Si no puede visualizar el vídeo haga clic aquí