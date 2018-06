Los esperados ‘frappuccinos’ ya se sirven en Granada | Vídeo

La famosa cadena de cafeterías Starbucks ya ha abierto sus puertas en Granada. Lo ha hecho esta mañana a partir de las 8:30 horas. Sin embargo, el movimiento en su puerta empezaba antes. Los seguidores cafeteros de esta firma no han dudado en guardar cola un rato antes para ser los primeros en acceder al nuevo local, ubicado en Gran Vía, al lado de la heladería Los Italianos.

El primero ha sido Antonio, norteamericano, que ha madrugado con la intención de ser uno de los primeros en saborear uno de sus cafés que, sin duda, le traerá recuerdos de su tierra. Está de paso por Granada, pero ha querido empezar la mañana encabezando la cola casi dos horas antes de su apertura.

Las siguientes han sido dos amigas. Para ellas, Starbucks les recuerda sus viajes al extranjero. “¿Qué tiene de especial?”, les preguntamos. “Su café, el establecimiento, la calidad, el personal…”, enumeran. Ambas consideran que “ya hacía falta uno en Granada” y que también supondrá un guiño para el turismo internacional, más acostumbrado a este tipo de establecimientos.

Conforme se acercaba la hora de cortar la cinta y dar la bienvenida a este nuevo establecimiento en la ciudad, la cola se iba alargando. “Yo he comprado productos a través de su página web, pero la verdad es que nunca he probado su café. He visto a youtubers que suelen consumir sus cafés y me ha entrado la curiosidad”, asegura un chico en la cola.

Preguntamos en la cola qué diferencia hay entre un café “normal” a 1,20 euros de los que ofrece Starbucks, a un precio bastante superior. “La calidad es mejor”, responde una chica. “La variedad. Lo puedes pedir con nata, sirope… Además, Starbucks no solo vende cafés. Hay mucha variedad”, responde su amiga, que asegura ser fan de esta cadena.

El establecimiento, que empezó las obras a principio de abril, consta de dos plantas. En la planta baja se encuentran los mostradores de servicio y una zona con mesas y sillones. La planta de arriba, más amplia, también cuenta con numerosas mesas y vistas a Gran Vía a través de sus grandes ventanales. La madera, signo distintivo de su ambientación. Sus jóvenes empleados visten mandil verde y una sonrisa en la cara. Están ilusionados. Al fin van a poner en práctica todo lo que han aprendido durante varias semanas de formación específica de la filosofía de trabajo en esta cadena. Llega la hora de cortar la cinta y hacer una foto de familia para el recuerdo. Los primeros clientes en cruzar sus puertas se han llevado un regalo de recuerdo.

Starbucks ofrece 6.000 combinaciones de bebidas diferentes y personalizadas, en las que los clientes pueden elegir desde el tipo de café a la leche o los siropes, y disfrutar a su gusto de las deliciosas bebidas de la marca, como su famoso Latte o su Cappuccino elaborado con el mejor espresso 100% arábica y la leche perfectamente vaporizada para crear una crema perfecta.

