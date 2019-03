Los desahucios practicados en el cuarto trimestre de 2018 por los juzgados de la Comunidad Autónoma de Andalucía han alcanzado la cifra de 2.354, lo que supone una disminución del 8,8 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017. Esta disminución se debe a la línea descendente en la que continúan los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias. Por el contrario, los derivados del impago del alquiler se han incrementado por noveno trimestre consecutivo y aumentan un 11,9 por ciento.

Estos y otros datos figuran en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hecho público.

Durante el último trimestre del pasado año, de los 2.354 lanzamientos practicados, el 54,6 por ciento -1.287- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 860 –el 36,5 por ciento- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 207 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña –con 3.433, el 22,8 por ciento del total nacional- ha vuelto a ser la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el cuarto trimestre de 2018, seguida por Andalucía –con 2.354-, Comunidad Valenciana –con 2.147- y Madrid, con 1.599.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 2.184, el 22,9 por ciento del total; seguida por Andalucía, 1.287; Madrid, con 1.281; y la Comunidad Valenciana, con 1.175. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación también la encabeza Cataluña, con 904; seguida por la Comunidad Valenciana, con 891; y Andalucía, con 860.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el cuarto trimestre de 2018 fue de 3.902, lo que equivale a un descenso del 9,5 por ciento respecto al mismo trimestre de 2017. De ellos, 2.312 terminaron con cumplimiento positivo, con lo que se ha producido un incremento interanual del 12 por ciento.

Las ejecuciones hipotecarias disminuyen un 4,9 por ciento

Andalucía continúa con la tendencia a la baja de las ejecuciones hipotecarias, que llevan disminuyendo constantemente desde el primer trimestre de 2016. El descenso ha sido menor en el cuatro trimestre de 2018, ya que ha disminuido un 4,9 por ciento. En total, se iniciaron 1.267 ejecuciones hipotecarias.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña -con 1.523, el 21,6 por ciento del total nacional-; seguida de Andalucía –con 1.267-; Comunidad Valenciana –con 1.143-; Madrid –con 577-; y Murcia, con 470.

Importante aumento del número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el cuarto trimestre de 2018, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 343, de los que 118 correspondieron a personas físicas no empresarios. Esto ha supuesto un incremento del 43,5% respecto al mismo trimestre de 2017.

En los juzgados de lo mercantil, se han presentado 225 concursos, un 27,8 por ciento más que en el cuarto trimestre de 2017. Cataluña ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los juzgados de lo mercantil: 427, lo que supone el 26,12 por ciento del total. Le siguieron Madrid, con 268; la Comunidad Valenciana, con 236; y Andalucía, con 225.

Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción (952), han mostrado un incremento del 57,6% respecto al cuarto trimestre de 2017. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con más concursos presentados -322, que representan el 33,8 por ciento del total nacional-. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 156; Madrid, con 140; y Andalucía, con 118.

Las demandas por despido aumentan un 0,7 por ciento

En el cuarto trimestre de 2018 se han presentado 4.250 demandas por despido, un 0,71 por ciento más que en el cuarto de 2017. Madrid –con 4.965, el 18,2 por ciento del total nacional- y Cataluña -con 4.932 demandas, el 18,1 por ciento– han sido las comunidades en las que se presentaron más demandas de este tipo. Les siguen Andalucía –con 4.250, el 15,6 por ciento del total nacional- y la Comunidad Valenciana, con 3.027 (11,1 por ciento).

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en el cuarto trimestre de 2018 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 32.671, lo que supone un incremento interanual del 11,9 por ciento. Salvo en Navarra, se han observado incrementos en todos los Tribunales Superiores de Justicia.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En el cuarto trimestre de 2018 han ingresado en los juzgados especializados 10.510 asuntos relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas suelo). En total, se resolvieron 4.745, quedando en tramitación 64.016. El 94,5 de las sentencias disctadas fueron estimatorias.

Datos anuales

Teniendo en cuenta los datos de todo el ejercicio 2018, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas ascendió a 5.067, lo que implica un descenso del 27,6 por ciento respecto a las presentadas el año anterior.

En términos absolutos, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2018 (5.771), seguido por Andalucía (5.067), Comunidad Valenciana (4.151); Madrid (2.255) y Murcia (2.129).

El número de lanzamientos practicados el año pasado fue de 9.795, lo que supone un descenso del 6,2 por ciento respecto a 2017. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento del 8,1 por ciento en 2018, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 20,7 por ciento.

Cataluña –con 13.941, el 23,4% del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía -con 9.795- y la Comunidad Valenciana, con 8.083.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 8.877; seguida por la Comunidad de Madrid, con 5.157; y por Andalucía, con 5.093. En cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, los tres primeros lugares los ocupan Andalucía (4.082), Cataluña (3.778) y Comunidad Valenciana (3.344).

Los concursos presentados suben un 16 por ciento

El número de concursos presentados en 2018 fue de 1.046, un 16 por ciento más que los registrados el año anterior. De ellos, 356 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial (cuya competencia corresponde desde el 1 de enero de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción), mientras que los otros 690 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.

Los concursos de personas físicas han mostrado en toda España un incremento. La comunidad con mayor número ha sido Cataluña, con 1.130. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 517; Madrid, con 478, y Andalucía, con 356.

Cataluña también ha sido el territorio donde más concursos de empresas se registraron ante los Juzgados de lo Mercantil, con 1.483 –el 25,4% del total nacional-, seguido por Madrid –con 950- y por la Comunidad Valenciana, con 883.

Las demandas por despido aumentan un 3,1 por ciento

Las 16.560 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en 2018 supusieron un incremento del 3,1 por ciento respecto a las registradas el año anterior. Por territorios, Madrid –con 20.123, el 18,8% del total nacional- es la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 18.960- y Andalucía, con 16.560.

Además, los Juzgados de lo Social registraron el año pasado 19.874 reclamaciones de cantidad, un 3,5 por ciento menos que en 2017. De ellas, 24.592 se presentaron en Madrid; 19.874 en Andalucía y 14.233 en Cataluña.

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en 2018 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 119.308, un 16,3 por ciento más que en 2017. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En el cuarto trimestre de 2018 han ingresado en los juzgados especializados 45.901 asuntos relacionados con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo). Se han resuelto 13.037, quedando en tramitación 64.016.