Los consejeros del nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos toman posesión en San Telmo

Los once consejeros del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs) presidido por el ‘popular’ Juanma Moreno tomarán hoy martes posesión de sus cargos en un acto que se celebrará a partir de las 11,00 horas en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz.

Posteriormente, los distintos consejeros –seis a propuesta del PP-A y cinco designados por Cs– se desplazarán a sus correspondientes consejerías para hacer el traspaso de carteras a lo largo de la jornada.

Moreno dio a conocer este lunes los nombres de su Consejo de Gobierno, que se ha diseñado sin cuotas territoriales, con cinco independientes –uno del del PP-A y cuatro de Cs– entre los titulares de los once departamentos con los que cuenta el nuevo Ejecutivo.

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, será el vicepresidente del Gobierno y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, mientras que el portavoz regional del PP-A, Elías Bendodo, se hará cargo de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior.

Por parte del PP-A, además de Bendodo serán consejeros Alberto García Valera, al frente de Hacienda, Industria y Energía; Jesús Aguirre, de Salud y Familias; Carmen Crespo, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Marifrán Carazo, de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y Patricia del Pozo, de Cultura y Patrimonio Histórico.

Por su parte, los consejeros propuestos por Cs, además del propio Juan Marín, son Rogelio Velasco –al frente de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad–, Javier Imbroda, como titular de Educación y Deporte; Rocío Blanco, de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y Rocío Ruiz, como consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Se trata de un gobierno paritario que cuenta con seis hombres y cinco mujeres, sin contar a Moreno, en el que están representadas la Andalucía oriental y occidental “pero sin ajuste matemático”, según ha indicado en rueda de prensa el presidente de la Junta, que ha dejado claro que no ha buscado “los equilibrios políticos”.

Si bien, el nuevo Ejecutivo de Moreno cuenta con tres miembros de Sevilla y otros tres de Málaga, dos de Córdoba, y uno de Cádiz, Almería, Huelva y Granada. Solo se queda sin representación la provincia de Jaén.

REDUCE EN DOS EL NÚMERO DE CONSEJERÍAS

Se ha reducido de 13 a 11 el número de Consejerías respecto al último gobierno de la socialista Susana Díaz y la estructura del nuevo Ejecutivo también varía en modo sustancioso, siendo distintas las competencias que salen de unos departamentos y se sitúan en otros.

El presidente de la Junta no ha indicado quién será el próximo portavoz del Gobierno, una responsabilidad que no se descarta que pueda recaer en algún miembro del nuevo gabinete, aunque han sido distintos los ejecutivos en los que el portavoz no estaba al frente de ninguna consejería. Según ha apuntado Moreno, aún no ha tomado la decisión.