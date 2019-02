Los concejales Baldomero Oliver y Jemi Sánchez no formarán parte de la lista de los socialistas para las elecciones municipales

Jemina Sánchez y Baldomero Oliver no continuarán como concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada. Así lo ha anunciado hoy el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, en una rueda de prensa en el que le han acompañado los protagonistas del día. La concejala de Servicios Sociales y el concejal de Economía no estarán presentes en la lista de los socialistas para las próximas elecciones municipales fijadas para el 26 de mayo.

Según ha expresado Cuenca, “ambos han querido cerrar esta etapa en la política municipal granadina al final del mandato y no repetir como concejales”. El alcalde ha tenido palabras de agradecimiento para ambos. De Baldomero Oliver ha señalado que “ha contado con el mejor concejal de Economía que esta ciudad ha podido tener en unos momentos muy difíciles para las cuentas municipales”, y ha asegurado “que no hay palabras para agradecerle su “excelente trabajo al frente de Economía”. Y es que, el alcalde ha querido destacar que Oliver ha sido “el primer concejal en bajar los tipos del IBI, ha reducido la deuda en 60 millones de euros,ha logrado un ahorro neto cada año de más de 15 millones de euros y ha cumplido escrupulosamente con el Plan de Ajuste”, porque según el Cuenca “con un concejal como Baldomero Oliver jamás hubiéramos llegado a la terrible situación económica que heredamos al llegar al Gobierno de esta ciudad”.

Respecto a Jemina Sánchez, Cuenca le ha dado las gracias públicamente “por haber hecho del Ayuntamiento de Granada el consistorio de las personas, de la solidaridad, el punto de encuentro de todos los que tenían problemas y han encontrado a esta casa siempre con las puertas abiertas. Para mi es un día triste porque son los mejores en su campo, pero entiendo que la vida las lleve por otro camino”, ha expresado el alcalde.

Día atípico

No es algo que pase todos los días. El ambiente en el Salón de comisiones del Ayuntamiento de Granada era atípico. Dos concejales anunciaban que no estarían en la lista de las próximas elecciones del Ayuntamiento de Granada. Pero, ellos han querido que sea un día normal. “Llegué a la política en 2011 porque me lo pidió Paco Cuenca. Me propuse 8 años. La política tiene que ser temporal. En mayo vuelvo al trabajo social”, ha comentado Jemi, feliz, pero visiblemente emocionada, también.

Jemi Sánchez, que aún tiene trabajo por delante durante tres meses, ha querido destacar logros del PSOE en materia de servicios sociales como la atención a inmigrantes, las políticas para erradicar el sinhogarismo o las acciones para avanzar en los derechos de el colectivo LGTBI. “Lo importante no son los políticos, son las políticas que llevamos a cabo”, ha querido resaltar Jemi.

“Esto es un acto de normalidad en la actividad política. No se tendría que dar una rueda de prensa, debería ser la normalidad del país”, ha querido transmitir Baldomero Oliver, que entró en el equipo de Paco Cuenca con un billete de ida y vuelta.

“Visto el panorama nacional, estoy seguro de que mi mejor aportación será dar clases de Derecho Constitucional“, ya que es profesor titular de la UGR.

Elaboración de listas

Los partidos tienen, ahora, tres meses por delante para confeccionar las listas para las municipales, en el caso de que todavía no se haya elegido a los aspirantes. “Estamos en la elaboración de la candidatura de las personas que me acompañarán”, ha afirmado el alcalde de Granada, Paco Cuenca, quien ha afirmado que el resto de concejales que están en el equipo de Gobierno en estos momentos “me han trasladado su intención de continuar y habrá que verlo”.