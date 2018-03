Los comerciantes de la Hoya de la Mora ‘desbordados’ por la nieve en Semana Santa | Vídeo

Tras cuatro borrascas consecutivas y un temporal que ha traído grandes cantidades de nieve, los comerciantes de la Hoya de la Mora no han podido abrir sus negocios en esta temporada de Semana Santa. “Estamos cerrados sin poder trabajar”, asegura uno de los propietarios de uno de los quioscos de madera afectados. En total, nueve establecimientos como este y el albergue universitario se han quedado sin abrir a causa de la nieve.

Sin poder saber aún las pérdidas económicas que causará este hecho, desde el quiosco se asegura que de una temporada de cuatro o cinco meses no contar con uno de ellos “puede echar por alto todo el trabajo”. El propietario de uno de los quioscos asegura que se “han plantado en una Semana Santa con buen tiempo y con mucha gente” y que se han perdido “el último cartucho de la temporada”.

Pero como él mismo asevera, ante unas inclemencias tan extremas poca solución ha podido darse. En la actualidad hay un camino abierto para poder acceder a la zona de los negocios, pero se encuentran completamente anegados. “Hay un camino abierto pero habría que hacerlo más ancho para que la gente pudiera pasar con normalidad”, asegura. El último día que se pudo abrir fue el día 26 de febrero, la A-395 ya estaba cerrada a partir del kilómetro 32. Un mes con el negocio cerrado.

Según la experiencia de este quiosquero, con el negocio en la familia desde hace más de 40 años, no ocurría una cosa así desde hace más de 20 años. “2013 también fue un año complicado, pero no tanto”, asegura con la nieve en los zapatos. “Hay un carril abierto, pero no es suficiente. Entiendo que estando ya a Martes no podamos abrir en Semana Santa”, explica.