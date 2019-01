Los Chiringuitos de la Costa Tropical eliminan las pajitas de plástico de sus establecimientos

Recientemente se ha sabido, según Julio Barea Luchena, de Greenpeace España, que nuestro país mantiene el récord de la Comunidad Europea con el mayor consumo per cápita de pajitas, 13 millones diarios, una cifra alarmante y muy preocupante. De ahí que se pusiera en marcha el proyecto ‘Proud to be plastic free / Vivir sin plástico’.

Esta iniciativa fue puesta en conocimiento del presidente de la Asociación de Chiringuitos Costa Tropical, Francisco Trujillo, por parte de Ann Jenkins, directora de la Asociación Playa Patrol, dado el interés que suscitó este asunto al conjunto de la asociación que aglutina a los establecimientos ubicados en las playas de la costa de Granada.

Jenkins les explicó el “gran impacto” que supondría suprimir las pajitas de plástico de los chiringuitos, bares y restaurantes ya que, muchas de ellas acaban en el mar, “sirviendo solamente pajitas de bambú cuando las pidan”.

Desde el colectivo de empresarios de playas se decidió alcanzar el compromiso de concienciar a los asociados de lo positivo y necesario de esta medida, por lo que se han distribuido cajas de pajitas de bambú en los establecimientos para ir suprimiendo las actuales.

Francisco Trujillo ha acogido con mucho interés la propuesta, por lo que en la próxima Asamblea General del próximo 21 de enero, se informará a los 62 chiringuitos de la asociación, “pidiéndoles que adopten esta medida. No les podemos obligar, pero seguro que todos estarán de acuerdo y en muy poco tiempo las pajitas de plástico será historia en nuestros establecimientos”, afirma.

“Nuestros empresarios son muy responsables y se concienciarán con esta medida para ir aportando soluciones a la lucha contra el plástico en nuestros mares, lucha en la que todos estamos implicamos desde hace tiempo, apoyando todas las campañas que apuestan por un mundo más saludable y sano para nuestros hijos y nietos y un futuro medioambiental más optimista”.

En la undécima Expoasamblea, ‘Playa Patrol’ contará con un stand cedido por la asociación, en el que podrán llevar a cabo su labor informativa ante los empresarios asistentes, “tanto los de las playas como los de las distribuidoras que expondrán allí sus productos”.

Es una gran labor la que está haciendo la asociación ‘Playa Patrol’ en su misión de intentar mantener el mar libre de plásticos, “y cuanto antes se cambien las pajitas de plástico por las de bambú, mucho mejor para todos”, afirmaron los responsables de ambos colectivos.

Por último, reseñar que en los negocios que las sustituyan se colocará un adhesivo informativo para que los clientes sepan que su establecimiento está plenamente concienciado con ‘Proud to be plastic free / Vivir sin plástico’.