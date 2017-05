Los árbitros dan que hablar en los playoffs del Covirán Granada

Con el baloncesto no es suficiente. Ese parece ser el sentir del Covirán Granada y su afición tras el último partido de playoffs disputado en el Palacio de Deportes el pasado domingo. El equipo rojinegro perdió su primer partido en la fase de ascenso a LEB Oro ante un acertado Zornotza y un arbitraje “muy, muy, muy determinante”. Así lo calificó el entrenador del conjunto nazarí, Pablo Pin, en rueda de prensa.

El técnico se mostró enfadado por el trato de los árbitros en este segundo partido de semifinales. “No me gusta hablar de los árbitros. Pero es que el balón con el que hemos jugado todo el puto año, hoy dicen que no bota. Aquí echan a la speaker por decir ‘ruido Palacio’, y en otros campos se pone el micrófono en el altavoz cuando atacan los rivales. Otro día es que la mascota ha hecho no sé qué… no me jodas, llega un momento que…”.

En este sentido, Pin también pidió más respeto al club: “Creo que el club está haciendo las cosas bien, está trabajando muchísimo, y nos meremos otra cosa. Necesitamos y merecemos que vengan a pitar el partido y no a otra cosa. Insisto, hemos jugado con el mismo balón 30 partidos, entrenamos con ese balón, pero hoy no bota”.

Pablo Pin tenía motivos de sobra para mostrar su cabreo con la actuación de los árbitros. El conjunto rojinegro terminó el partido con tan solo 18 tiros libres, frente a los 31 de Zornotza, cuando es de los equipos que más tiros libres lanzan a lo largo de los partidos. A pesar de su malestar, Pin abogó por concentrarse durante la semana en “las cosas que podemos controlar”.

POLÉMICA CON LA EXPULSIÓN DE LA SPEAKER

Pablo Pin hizo mención a ello en rueda de prensa, pero es que el segundo partido de semifinales de playoffs de ascenso a LEB Oro dejó un hecho insólito en una cancha de baloncesto. Los árbitros decidieron expulsar a la speaker de la Fundación CB Granada, Noelia Gómez, y a su técnico de sonido, Vicente Albero, por gritar ‘Ruido Palacio’ cuando todavía quedaban casi dos cuartos por jugarse, en los que la megafonía del Palacio quedó muda, se quedó sin su voz.

Los hechos vienen de más atrás. Según expresó la propia Noelia Gómez en redes sociales, en un primer momento, los árbitros le instaron a que cantase las canastas del rival, a lo que se negó, ya que no se había hecho tal cosa en toda la temporada. Además, los árbitros también pidieron que no cantase las defensas del Covirán. Noelia Gómez continuó el partido haciendo lo que ha hecho durante toda la temporada, sin ser expulsada en ningún choque.

La speaker rojinegra decidió no cantar todas las defensas, para no meter más leña al fuego, pero esto no fue suficiente para los árbitros, que decidieron convertirse en protagonistas del partido. La propia Noelia Gómez lo explicó así en una publicación en sus redes sociales: “Arranca el tercer cuarto y a falta de unos seis minutos, hay dos tiros libres para Zornotza. Obviamente el crono está parado y el árbitro aún tiene la pelota, digo: “RUIDO PALACIO”. Entonces el árbitro le pasa la pelota al jugador y le dice que se espere. Se acerca a la mesa, le dice al delegado que me tengo que ir”. Gómez, sigue detallando lo sucedido: “Los propios árbitros de mesa y el Comisario le preguntan: “¿Por qué? ¿Qué pasa?”. Y el árbitro responde: “Le he dicho que no puede decir eso y lo ha hecho”. Seguidamente, la speaker y su compañero se fueron a la calle, ovacionados por el público, que no entendía nada.

Asimismo, Noelia Gómez no se calló ante lo sucedido y dio su particular versión del asunto, el cual vive partido tras partido en primera persona: “La gracia de todo esto es que SIEMPRE antes de llegar (los árbitros) me dejan un recadito porque no soy un simple speaker, soy LA speaker. Vas a otros campos (Ávila o Morón por decir dos ejemplos que viví en primera persona) y el speaker habla cuando no debe, ridiculiza al rival si puede (sobre todo en Morón) y NUNCA pasa nada. Aquí, en Granada, a la mínima los árbitros nos señalan. Empiezo a pensar que una de dos, o la Federación Española de Baloncesto tiene enfilada a la Fundación CB Granada, o que me lo hacen a mí por ser tía. No sé cuál de las dos opciones es peor, pero por desgracia, no hay una tercera opción. Que cada cual coja la que quiera y saque sus propias conclusiones”.

La polémica está servida, y en las redes sociales piden que la Federación Española de Baloncesto (FEB) tome cartas en este asunto. Así, muchos de los aficionados del Covirán han mostrado su apoyo a Noelia Gómez por esta expulsión, a la par que esperan que los arbitrajes cambien de cara al futuro, y el Palacio pueda centrarse en lo que realmente importa: el baloncesto.