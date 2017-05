Los agricultores y ganaderos de Sierra Nevada piden mayor flexibilidad al Parque

Manuel del Pino, Secretario General de ASAJA Granada, ha comparecido hoy junto Óscar Medina – presidente de la Asociación de Propietarios del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada – para denunciar de forma conjunta el trato, desfavorable a su parecer, que están recibiendo por parte de la dirección del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, centrándose en la perspectiva de agricultores y ganaderos.

Del Pino afirma que los miembros de esta asociación no son miembros de pleno derecho del consejo de participación del espacio natural, por lo que “asisten con voz, pero sin voto”. Según afirma el Secretario General de ASAJA, “no son miembros de pleno derecho porque desde la dirección del parque no quiere”, mientras que en este consejo “hay otros representantes dentro del Parque que lo son también desde el principio pero que no representan a nadie, asisten, pero nunca dicen nada y, por lo tanto, entendemos que no defienden los intereses de aquellos que representan”.

Desde ASAJA denuncian que “se mira mucho más por el paisaje que por los habitantes”, añadiendo que “para ellos (la dirección del Parque) el paisanaje cuenta bastante menos que un alcornoque o que un castaño”. A la hora de recuperar fincas abandonadas en su día, Manuel del Pino afirma que “todo son limitaciones, trabas y problemas, y lo que es peor, todo se traduce en sanción”.

También encuentran trabas los propietarios a la hora de arreglar los caminos que llevan a sus explotaciones. Es el caso de Óscar Medina, el Presidente de la Asociación de propietarios del Parque, que vio cómo pedían pena de cárcel para él además de una sanción por el hecho de modificar uno de estos caminos con el fin de repararlo y adaptarlo a la práctica de la actividad.

Afirma Medina que el Parque de Sierra Nevada cuenta con hasta un 45% de propiedades privadas cuya explotación se está viendo limitada por estas restricciones que sufren los encargados de explotar los terrenos. “El Parque está más por recaudar que por ayudar”, se lamenta ante la situación que viven los propietarios de estas parcelas.

Otro de los puntos candentes en la relación entre los dueños de las propiedades privadas y la dirección del Parque de Sierra Nevada es que, según cuenta Óscar Medina, desde el Parque “ponen una serie de leyes que incumplen”, acto que ya ha sido denunciado por ambas organizaciones de manera conjunta.

Mientras tanto, los propietarios se enfrentan a multas que van desde los 601 euros hasta los 600.101 en caso de que sea una falta grave. Es por ello que tanto ASAJA Granada como la Asociación de Propietarios del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada van a iniciar una recogida de firmas en las zonas afectadas para “demostrar a la dirección que no estamos solos”.

Por último, cuentan que se han reunido en alguna ocasión con la dirección del Parque, pero nunca se han ofrecido soluciones específicas. Del Pino ha tomado como ejemplo el caso de las mallas que protegen la cosecha del granizo, elemento que se ha prohibido también a los agricultores. Según el Secretario General de ASAJA, la dirección del Parque les ha remitido siempre a la empresa aseguradora, cuando “eso debe ser una opción voluntaria que los agricultores escojan”.