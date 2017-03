Los adolescentes no leen periódicos y solo conocen las noticias por la tv o redes sociales

Los adolescentes de entre 14 y 15 años no leen periódicos, no saben cómo ni dónde informarse correctamente y conocen las noticias solo a través de la televisión o las redes sociales.

Estas son algunas de las conclusiones más relevantes de los talleres ‘Llegir Premsa als IES’, una iniciativa para llevar el periodismo a las aulas de secundaria de La Unió de Periodistes Valencians, en colaboración con la Obra Social “la Caixa”, informa la organización profesional a través de un comunicado.

La actividad –que se ha celebrado por cuarto año consecutivo– es impartida por periodistas asociados que intentan acercar su labor, la información y el fomento del espíritu crítico a los institutos públicos valencianos de educación Secundaria.

Tanto los periodistas participantes, como los institutos que los acogieron y sus alumnos, destacaron la importancia de este proyecto desde una perspectiva docente pero, sobre todo, en el ámbito “social e, incluso, humano”.

Son muchas las conclusiones que se pueden extraer leyendo las memorias de los 15 periodistas participantes, pero hay una de ellas que se repite cada año: los adolescentes de entre 14 y 15 años no leen periódicos, no saben cómo ni dónde informarse correctamente, conocen las noticias sólo a través de la televisión o las redes sociales y con frecuencia no tienen ningún interés por la actualidad, enumeran.

Aunque esta primera valoración podría resultar bastante alarmante, todos los participantes coinciden que la actitud de los alumnos hacia la prensa y la información cambió radicalmente conforme la dinámica de los talleres avanzaba.

“MUCHÍSIMA CURIOSIDAD”

Los ‘profesores-periodistas’ encontraron un “público atento, con muchísima curiosidad, participativo, dispuesto a escuchar aquello que normalmente no se les explica en clase porque no forma parte del currículum oficial de la asignatura”, añaden desde La Unió de Periodistes.

En definitiva, los alumnos con estos talleres sienten la conexión entre lo que se les explica y su aplicación en la vida real.

Mostrarles que hay periódicos digitales, que las redes sociales no son estrictamente medios de información, que existe mucho ruido informativo, que las noticias se deben contrastar y darles las herramientas para hacerlo les hace percibir que lo que están aprendiendo tiene una aplicación clara y que está en su mano darle un buen uso.

Los talleres ‘Llegir Premsa als IES’ dejan claro que, para que los adolescentes sean personas críticas, necesitan conocer las herramientas que tienen a su alcance.