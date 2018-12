Los 10 momentos más destacados del Granada CF y del Covirán Granada en 2018

En el 2018, el Granada CF ha pasado de tener una gran desilusión por no lograr el ansiado ascenso a Primera División a recuperarla tras los buenos resultados obtenidos por el equipo que entrena ahora Diego Martínez, que finaliza el año como líder de Segunda División. Aún queda mucho campeonato por delante, pero la afición está muy ilusionada con el nuevo proyecto de un club que ha vivido momentos muy destacados durante este año y que repasamos a continuación.

MOMENTOS DESTACADOS DEL GRANADA CF EN 2018

1 – El cese de José Luis Oltra

El Granada CF comenzó 2018 en puestos de playoff de ascenso, en la sexta posición, a cinco puntos del liderato y a dos de la otra plaza de ascenso directo. El equipo, que estaba entrenado por José Luis Oltra, tenía como claro objetivo el ascenso a Primera por la vía rápida. Su situación se fue complicando y, en el mes de marzo, el club granadino decidió cesar al técnico José Luis Oltra tras sufrir el Granada CF tres derrotas consecutivas, que lo alejaron ocho puntos del ascenso directo, si bien era quinto en la tabla. El club consideró que era el momento de hacer un cambio para que el Granada se reenganchara a la lucha por el objetivo inicial, pero el tiempo demostró que no fue la mejor decisión a falta de 11 jornadas para el final del campeonato.

2 – La decepción por no lograr el ascenso

El Granada CF no consiguió su objetivo de la temporada, el ascenso directo, pero ni tan siquiera clasificarse para la disputa de los playoff. Los rojiblancos estuvieron entrenados por Pedro Morilla, técnico del filial que sustituyó a Oltra, con el que no consiguieron mejorar sus resultados para meterse en la pelea por el ascenso directo. Con Morilla, el Granada CF sumó solo seis puntos en seis partidos. Por ello, el club también decidió destituirle, con el equipo octavo clasificado y a cuatro puntos de los puestos de playoff. Y eligió a Miguel Ángel Portugal como entrenador para las últimas cinco jornadas, quien no fue capaz de reconectar al equipo para, al menos, clasificarse para disputar la fase de ascenso. La decepción se consumó y el Granada CF se quedó en Segunda División una temporada más.

3 – Diego Martínez, el pilar del nuevo Granada CF

El club granadino incorporó en el mes de junio a Diego Martínez como nuevo entrenador. El gallego se convirtió en el primer pilar sobre el que construir la plantilla para la nueva temporada, en la que el Granada CF se marca como objetivo la permanencia, “sin renunciar a nada”, pues ha tenido que “adaptarse a la realidad de Segunda División” ya que ha visto reducido considerablemente su presupuesto con respecto a la temporada pasada.

Para Diego Martínez, entrenar al Granada CF es “un privilegio” y “un sueño cumplido”, como aseguró en su presentación, donde también destacó “la humildad, la ilusión y la competitividad” como las bases del nuevo proyecto deportivo. El gallego, que comenzó como entrenador en equipos de la provincia granadina, “desde muy abajo, desde el barro”, ha logrado en lo que va de año que el Granada CF sea un equipo muy competitivo y que esté metido de lleno en la lucha por el ascenso.

4 – La ilusión del liderato

Terminar el año como líder de Segunda División es motivo de alegría para el Granada CF, aunque en el club consideren que, a estas alturas de la temporada, la clasificación es “anecdótica”. Los rojiblancos suman solo un punto más que el segundo clasificado y acumulan estadísticas a su favor como la de ser el mejor equipo visitante de la categoría, el tercer equipo más goleador y también el segundo menos goleado. Datos que ilusionan a los aficionados granadinistas de cara a lo que resta de temporada. La conexión con la afición es total y será muy importante para ayudar al Granada CF a lograr sus objetivos.

5 – Red de espionaje

El Granada CF denunció en noviembre una supuesta red de espionaje con cámaras en las instalaciones del club, pues encontraron micrófonos escondidos y cámaras ocultas instaladas a través del falso techo de los despachos y otras dependencias del estadio Nuevo Los Cármenes, donde se manejaba información privilegiada. Los agentes de la Unidad Científica de la Policía Nacional investigan este presunto espionaje, por el que ya fueron despedidos dos trabajadores de la entidad: el que fuera jefe de seguridad y el informático.

MOMENTOS DESTACADOS DEL COVIRÁN GRANADA EN 2018

El 2018 ha sido especialmente prolífico en lo deportivo para el Covirán Granada. El primer equipo de la Fundación CB Granada cierra el año con dos títulos y un ascenso que demuestran que en Granada sí que hay baloncesto y que se trata de un proyecto que ha venido para quedarse. Estos han sido los mejores momentos de los de Pablo Pin en 2018:

1- Campeones de la Copa LEB Plata

Los rojinegros se impusieron en el mes de enero al GlobalCaja La Roda por 71-66 en un encuentro que terminó por irse a la prórroga. El Covirán supo hacer valer su condición de local y, pese a ir por detrás durante la mayoría del encuentro, luchó hasta alzarse con un título especialmente importante incluso más allá del palmarés, pues concedía a los de Pin la ventaja de campo en las eliminatorias de ascenso a LEB Oro si llegaba a disputarlas.

2- Campeones de la Liga LEB Plata

Tras un año de esfuerzo, trabajo y sacrificio, jugadores y cuerpo técnico del Covirán Granada lograron finalizar la liga regular en la primera posición, otorgando al club un título de campeón más que merecido por el sudor derramado sobre la cancha. Con esta victoria, los rojinegros se convirtieron en el décimo octavo campeón de LEB Plata y el primero andaluz desde hace 15 años, todo un sueño hecho realidad para un club que nació en el 2012.

3- Ascenso a LEB Oro

El trabajo de Pablo Pin y sus ayudantes, así como de todo el plantel, se vio recompensado en forma de ascenso a LEB Oro, la segunda máxima categoría del baloncesto nacional. Con este, el primer equipo de la Fundación CB Granada suma ya tres ascensos en seis años, un palmarés envidiable que ha consolidado el proyecto en un cortísimo espacio de tiempo. Este ascenso llegó a falta de una jornada por disputarse, pues aseguraron el primer puesto en la tabla. Lo lograron en Navarra al imponerse por 74-78 al conjunto local.

4- Primera victoria en LEB Oro

No todas las victorias son iguales, algunas entran directamente en la historia. Es el caso del triunfo que lograron los de Pablo Pin sobre el Río Ourense Termal en el que fue, además, el primer partido de los rojinegros en la categoría. Lejos de amedrentarse, compitieron para superar a su rival y demostrar que no han llegado a la categoría con la etiqueta de cenicienta, sino que lo han hecho para luchar por una plaza en la tabla que les permita cerrar el curso tranquilos. El Covirán se impuso por 68-64 en un duelo que hizo sufrir a los espectadores en el Palacio de Deportes, pero sobre todo les hizo disfrutar e ilusionarse con esta nueva campaña.

5- Cerrar 2018 con victoria y lluvia de peluches

Nuevamente en el Palacio de Deportes, los rojinegros supieron brindar una nueva victoria a los suyos para cerrar el año con el mejor sabor de boca posible. Los pupilos de Pablo Pin se exhibieron para lograr imponerse al CB Prat por un amplio 85-54, que les hace cerrar 2018 como séptimos clasificados de los 18 que hay en la tabla. Además, durante el descanso se vivió una lluvia de peluches solidaria en la que los juguetes que volaron hasta la cancha han sido destinados a Inpavi y SuperSonrisas.