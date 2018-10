Loquillo, cuando el rock and roll conquista el corazón | Galería

Fue el mítico Epi, con el que coincidió jugando al baloncesto en categorías inferiores, quien bautizó a José María Sanz con el apodo que, aunque sin saberlo entonces, ha pasado a la historia de la música española. Hace tanto tiempo de aquello… Tanto que Loquillo ya celebra 40 años sobre los escenarios haciendo lo que sabe, lo que le gusta y lo que quiere para ser feliz: rock and roll. Y lo disfruta con una actitud intachable y con una calidad escénica y sonora que dignifican esos años ochenta que tanto se reivindica desde el punto de vista musical, cultural, social y hasta político. De ahí que el nombre de la gira con la que recorre España para un aniversario tan especial sea Rock and Roll Actitud, tema que le sirvió anoche en el Palacio de Deportes de Granada -ciudad a la que le une una conexión especial y un disco en directo- para abrir su actuación y dejar claro a esos casi 4.000 incondicionales, que decidieron embarcarse en un DeLorean para viajar en el tiempo hasta los 80, su declaración de intenciones para la noche: “…no olvides, no traiciones lo que siempre te ha hecho vivir; no olvides, no traiciones lo que llevas muy dentro de ti; porque no muere jamás tu rock and roll actitud”.

Su inconfundible e insolente personalidad, sus poses, sus bailes, sus gestos, sus miradas, sus diferentes sonrisas y hasta su complicidad con el pie de micro a la hora de moverlo a su antojo, reflejan al Loquillo de siempre, al del rock más genuino, al del garaje, al rockabilly, al de las baladas, al auténtico, al más comercial y, también, al que es incapaz de dirigir más de cuatro palabras a su público. Y lo hace acompañado con una gran banda, con la que armoniza a la perfección y a la que hace brillar como a él mismo. También ayuda la puesta en escena, los efectos, las luces, las proyecciones… Y, por supuesto, sus temas. Mezcló y dosificó ‘los de toda la vida’, los que la gente corea como si fueran suyos, los que hacen real la manida frase de que forman parte de la banda sonora de nuestra vida y ya son himnos generacionales, con otros menos conocidos, más recientes y que, incluso, sirvieron a los asistentes de descanso para no tener que estar más de dos horas y media sin parar de corear estrofas completas o los estribillos más populares.