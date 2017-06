Lo que busca el Granada para su plantilla del próximo curso

Compromiso, compromiso y más compromiso. Eso es lo que busca José Luis Oltra para su Granada CF. El nuevo entrenador rojiblanco entiende que la unión del grupo es la clave para lograr el objetivo que se ha marcado el club: el ascenso directo.

Asimismo, Oltra aseguró preferir que los jugadores que lleguen lo hagan para arrimar el hombro, sumar, aportar y ponerse al servicio del colectivo. Todo eso está por delante que las individualidades, por mucha calidad que tenga el futbolista.

El director deportivo, Manolo Salvador, tomó nota de las peticiones de su entrenador. El valenciano no quiso dar nombres en la presentación de Oltra por “respeto” a los equipos de los jugadores, que todavía están compitiendo -la Segunda División aún no ha terminado-. En este sentido, Salvador aseguró que, a partir del próximo domingo, cuando finalice la liga regular en la categoría de plata, se abrirán mucho más todos los frentes, habrá más transparencia y las incorporaciones se irán oficializando con más ritmo.

A pesar de que aún hay mucho hermetismo en torno a todo lo que tiene que ver con fichajes, sí que han salido nombres a la palestra. Para empezar, Tito y Lombán ya no son jugadores del Granada. Igual pasa con Isaac Cuenca, que, según Salvador, cuadra en el proyecto, pero no ha respondido a la oferta de renovación del club. El de Reus ha sonado en el fútbol israelí y mexicano y tiene buen cartel en España.

En los últimos días parece que Adrián Ramos también se ha alejado del Granada. No está convencido el colombiano de que jugar en Segunda División sea lo mejor para su carrera. En este sentido, en un encuentro que John Jiang mantuvo con medios de comunicación, dejó entrever que el ex del Borussia Dortmund puede sopesar no continuar en el Granada.

Siguiendo por los jugadores que están actualmente en nómina. Hay algunos casos como Rubén Pérez, Krhin, Carcela y Atzili que parece que saldrán en el mercado. Aún no se sabe si en forma de cesión -y poder repescarlos si se asciende el próximo año- o traspaso. Salvador parece inflexible en este sentido y no va a regalar nada. Ninguno de los jugadores se irá gratis como pasó el verano pasado con Édgar Méndez o Babin.

Otros jugadores que tienen contrato con el Granada, pero pertenecen a Pozzo -es el caso de Foulquier y Machís-, prácticamente ni se cuenta con ellos. Con el único que hay algo de esperanza es con Hongla. El camerunés ha expresado su deseo de seguir en Segunda.

Los jugadores que sí seguirán, salvo sorpresa, son Rui Silva, Saunier e Ingason. A ellos se unirá como uno más de la primera plantilla el granadino Juanan Entrena. Otros jugadores del filial como Jean Carlos y Caio Emerson también podrían contar para el primer equipo, alternando con el ‘B’.

Esta es la situación de la actual plantilla, a la que parece que muy pronto se unirán los primeros fichajes: el guardameta sevillano Javi Varas y el delantero onubense Joselu Moreno. Según el diario Ideal de Granada, el atacante del Almería Antonio Puertas y el central del Getafe Juan Cala también gustan.

Otros que suenan para aterrizar en la Alhambra son el extremo del Rayo Vallecano Adri Embarba, el exgranadinista Ricardo Costa o el defensa central del Córdoba Deivid Rodríguez. Sobre ninguno de los nombres mencionados se ha pronunciado el club.

Lo que está claro es que Manolo Salvador tiene un verano de locos por delante para crear un equipo casi desde cero. Y es el que el Granada busca de todo. Defensas centrales, laterales derechos e izquierdos, centrocampistas de corte defensivo y ofensivo, jugadores de banda o delanteros. El valenciano lleva trabajando tiempo, aunque sea con mucho secretismo. Así, la semana que viene puede rellenar muchos de los huecos que hay actualmente en la plantilla. La pretemporada comienza en menos de un mes y el tiempo apremia.