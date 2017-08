Llega al Juzgado Francesco Arcuri, la expareja de Juana Rivas

Francesco Arcuri, la ex-pareja de Juana Rivas y padre de los menores, ha llegado al Juzgado de Instrucción número 2 de La Caleta sobre las 9:30h para declarar en el marco de las diligencias abiertas en el caso de esta madre, aún en paradero desconocido, que debió entregar a los menores el pasado 26 de julio en el Punto de Encuentro Familiar de Granada.

Condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar, el padre de los menores manifestó hace unos días su confianza en la justicia española para poder volver a Italia, donde está el domicilio familiar, con sus hijos de once y tres años.

A su llegada, un colectivo de Custodia Compartida al grito de “igualdad” le ha apoyado porque, según han manifestado estas fuentes, debería prevalecer el derecho de los niños para ver a su progenitor.

El abogado de Francesco Arcuri, Adolfo Alonso, ha manifestado que le preocupa el proceso, y que, si “Juana no aparece, tendré que pedir su búsqueda y captura, aunque no me gustaría”. “Estamos ante un secuestro de los dos menores, no sabemos dónde está Juana con los niños, que es lo importante” ha declarado Alonso.

En su llegada al Juzgado, el abogado de Francesco Arcuri ha confirmado que mantienen el pacto a Juana, conociéndoselo de nuevo y ha pedido que “se acabe esto” y que se haga “lo normal en estos casos”.

Hasta el momento, Juana Rivas habría cometido dos presuntos delitos: “desobediencia a la autoridad judicial” y “sustracción interparental de menores” ya que no entregó a los menores en la fecha señalada.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)