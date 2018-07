Llega a Granada la danza de Manuel Liñán de la mano del Festival Internacional de Música y Danza

Manuel Liñán y su compañía de baile flamenco presentan Nómada, un espectáculo que reflexiona sobre la itinerancia del alma humana, ya sea por necesidades físicas o emocionales. Acompañado por las guitarras de Víctor Márquez “Tomate” y Francisco Vinuesa, Manuel Liñán explora su doble faceta de bailarín y coreógrafo en un viaje en el que el cante, el baile y la guitarra aportan pluralidad de estilos y conceptos sumamente enriquecedores. La cita es en el Teatro Isabel la Católica.

FEX- Encuentro con artistas

El Flamenco y la danza española más actual a cargo de dos jóvenes creadores granadinos, en el Palacio de la Madraza, a las 13 horas. Modera Juan Pinilla.

Manuel Liñan, bailarín, coreógrafo y director de su propia compañía de baile flamenco presenta en el Festival Nómada, una reflexión sobre la itinerancia del alma humana, ya sea por necesidades físicas o emocionales. Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017, en la modalidad de Interpretación, explora su doble faceta de bailarín y coreógrafo en un viaje en el que el cante, el baile y la guitarra aportan pluralidad de estilos y conceptos sumamente enriquecedores.

Daniel Doña, bailarín y coreógrafo formado en danza española e interesado también en preceptos más contemporáneos de la creación e interpretación dancística, dirige su propia agrupación desde 2013 tratando de dinamizar y captar nuevos públicos con espectáculos que combinan la tradición y las nuevas tendencias. En el marco del FEX ha presentado sus coreografías A Pie de Calle (2013), y Nada Personal (2016).

Ópera en el FEX de la mano del Teatro Real

Il barbiere di Siviglia, de Gioachino Rossini (1972-1868), es la segunda proyección que se emitirá en la Plaza Ciudad de los Cármanes, a las 22 horas. Se trata de la magnífica producción concebida por Emilio Sagi como como una ingeniosa folie organisée (locura organizada), todo se mueve, nada es seguro, incluyendo el decorado, que se forma y transforma permanentemente delante del público, dando cobijo a las diferentes escenas de la ópera. La alegría, “el salero” y el carácter extrovertido de los sevillanos es evocado a lo largo de toda la obra a través de un minucioso trabajo dramático desarrollado por los protagonistas, el coro y los actores-bailarines que participan en la ópera, tratada como una inmensa coreografía en la que danzan también el decorado y el atrezzo.

Arias censuradas en su época por la compañía Humus Sapiens

Cova es una pieza despedazada, un trabajo prohibido que ve la luz a través de la voz, una voz arraigada a la primitiva supervivencia. Es una recopilación de arias perdidas, censuradas en su época por hablar de los sentimientos, del amor, la sensualidad, la religión, el entorno, la estructura social, el sistema económico… Pero para el alma, la esencia de cada uno, el individuo, es necesario desprenderse de las cargas acumuladas, del dolor, de lo material. El apego produce sufrimiento porque en la medida en que se pone el valor personal en un bien externo, una emoción o un sentimiento que no se puede controlar al cien por cien, crece la vulnerabilidad del individuo. Cova nace de la investigación personal de sus integrantes en un intento de romper los estereotipos en torno a la ópera, el teatro y la música electrónica dentro del marco de Russafa Escènica. Acercar la ópera a todos los públicos desde una perspectiva no convencional empleando otro tipo de manifestaciones artísticas, descontextualizándola de su entorno para situarla en un contexto no convencional y acercarse al carácter liminal de la manifestación teatral, son algunos de sus objetivos.

La Compañía Humus Sapiens la forman un colectivo multidisciplinar fundado en 2014 por Anna Gomà, David Lainez y Amparo Urieta, preocupados por la investigación y la interacción entre distintas disciplinas artísticas. El espectáculo cuenta con la colaboración de Juventudes Musicales de España, Juventudes Musicales de Granada y CajaGranada Fundación.

Flamenco

María Terremoto, consagrada como cantaora en La Bienal de Flamenco y Premio Giraldillo Revelación 2016, ofrece un recital en la Huerta de San Vicente, en el que hará un recorrido por los cantes tradicionales que ha ido aprendiendo desde la cuna: malagueñas, soleás por bulerías, tientos-tangos, fandangos, bulerías… haciendo en algunos momentos un homenaje a su máximo y único maestro, su padre Fernando Terremoto.

El espectáculo cuenta con la colaboración de la Huerta de San Vicente y AIEnRUTa-Artistas.

AGENDA

13.00 h Palacio de la Madraza Encuentro con Manuel Liñán, Daniel Doña y J. Pinilla

22.00 h Cent.Cult. CajaGranada (Patio Elíptico) Cova. Escénica, arias censuradas en su época

22.00 h Plaza Ciudad de los Cármenes Il barbiere di Siviglia (proyección de ópera Teatro Real)

22.00 h Huerta de San Vicente María Terremoto (AIE). Cante

22.30 h Teatro Isabel la Católica Compañía Manuel Liñan. Nómada