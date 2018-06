Laura Pérez, preseleccionada para el Mundial femenino sub 20

Laura Pérez, jugadora del Granada Femenino, ha sido preseleccionada por España de cara al Campeonato del Mundo sub 20 que se desarrollará en agosto. Su convocatoria confirma una trayectoria en la que ya figuran títulos internacionales y múltiples llamadas de la selección regional. Sus citaciones, junto a la de otros miembros de la cantera rojiblanca en otras categorías, exponen una progresión fruto de la constancia en el trabajo y el sacrificio. Aquí ponemos nombres y apellidos a esos jugadores de futuro.

Laura Pérez: Acaba de ser preseleccionada para el Mundial sub 20 femenino, que se disputará entre el 5 y el 24 de agosto en la región de Bretaña (Francia). Este curso ya había sido convocada en abril para unas jornadas de preparación. Esta nueva cita internacional se suma a la del pasado verano, cuando se proclamó campeona de Europa sub 19 en el torneo celebrado en Belfast (Irlanda del Norte). Tampoco se ha perdido ni una sola convocatoria en todas las categorías inferiores con la selección andaluza, con la que ya fue campeona de España sub 18 en la temporada 2011-2012.

María Valenzuela: Campeona del torneo Uefa femenino sub 16 con la selección española el pasado febrero. Ha sido citada por la selección andaluza en todas las categorías inferiores, y en 2018 acudió con la sub 18 a dos torneos clasificatorios. Ha debutado con el primer equipo ganándose la titularidad en varias ocasiones.

Alba Pérez: En mayo se proclamó subcampeona de Europa con la selección española sub 17 en el campeonato celebrado en la Republica Checa. Ha sido seleccionada por la andaluza sub 18, disputando los dos torneos clasificatorios con sedes en Madrid y Barcelona.

Coral Collado: Actualmente convocada con la selección andaluza sub 18, ha competido en los dos torneos programados este año. Su esfuerzo ha sido premiado con el debut en el primer equipo femenino.

Gadea Rey: Pichichi del Alevín Femenino con medio centenar de goles. Asistió con la selección andaluza sub 12 a una concentración de entrenamientos durante esta temporada.

Oscar Aranda: Seleccionado en categoría alevín en varias ocasiones con el conjunto andaluz, ha sido llamado por la selección regional sub 16, disputando el primer torneo clasificatorio y consiguiendo billete para la fase final que se celebrará a final de temporada en Valencia.

Mario Domínguez, Mario González, y Rubén Gómez: Jugadores del Infantil A, han sido convocados para promocionar la selección andaluza sub 14, participando en amistosos en los que salieron victoriosos contra la selección de Castilla La Mancha en una eliminatoria de ida y vuelta.