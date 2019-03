Laura Bueno se queda a las puertas de la final de Glasgow

La atleta granadina Laura Bueno se ha quedado a las puertas de pasar a la final del Campeonato de Europa de Glasgow al quedar tercera en la carrera de semifinales de 400 metros, con una marca de 53.05.

La ganadora de la carrera de semifinales ha sido la italiana Lukudo, con una marca de 52.80.

La granadina había conseguido el pase a la semifinal con su mejor marca personal, 52.67, la quinta mejor marca española en su puesta de largo en los 400 metros.

El debut de Laura Bueno en el Europeo de Glasgow ha sido bueno para la atleta ya que ha cumplido con su objetivo, que era el de bajar de 53 segundos. Tras la carrera de semifinales, Laura Bueno ha comentado para Teledeporte que ha querido “pelear hasta el final” y su mentalidad era “coger calle libre y aguantar al máximo”. “A falta de 40 metros, me ha pillado un latigazo, pero no me ha temblado el pulso. Me llevo una marca personal y me llevo una satisfacción muy grande por el trabajo realizado”, ha asegurado.

Laura Bueno ha comentado también que está “supercontenta” con sus resultados en la etapa invernal y ahora le queda “descansar, renovar pilas y en el aire libre más”. También tiene en mente estar en el Mundial: “Lo voy a intentar por todos los medios”.