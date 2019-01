Las prácticas que perjudican la seguridad de los datos de carácter personal por parte de los empleados

Proteger los documentos y soportes que contengan datos de carácter personal o considerados confidenciales con contraseña. Éstas deben estar guardadas de forma confidencial, por lo que no se puede poner la clave en adhesivos o notas y dejarlos en lugares visibles, como en la pantalla, teclado, mesa, etc. Hay que evitar que terceros no autorizados accedan (aunque sea de forma accidental) a las mismas.