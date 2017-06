Las movilizaciones en Granada paran el traslado de las nuevas secciones del TSJA

El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, ha asegurado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “no va a dejarse llevar” por la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía(TSJA), en la que se solicita el desplazamiento de dos nuevas secciones penales a Sevilla y Málaga, a la hora de decidir la ubicación de dichas nuevas salas, aunque la Comisión Permanente del órgano judicial haya tomado en conocimiento esta propuesta, la cual el regidor ha considerado paralizada por las movilizaciones sociales y políticas.

Así lo ha manifestado el alcalde a su salida de un encuentro que ha mantenido en Madrid este lunes con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, al que el primer edil ha acudido acompañado por el decano del colegio de Abogados, Eduardo Torres, y el decano del colegio de Procuradores, Gonzalo de Diego. Cuenca ha dicho que Lesmes le ha trasladado que el CGPJ “ha recibido” la propuesta del TSJA por el traslado de las salas, pero que eso “no le condiciona a la hora de tomar una decisión”.

Sobre esto, ha aprovechado para insistir en que la decisión que tomó el la Sala de Gobierno del TSJA cuando aprobó llevarse las dos nuevas salas de Granada tiene un único sentido, quitando el voto particular que emitió el presidente, y es el relacionado con “intereses corporativos de magistrados de Sevilla y Málaga” porque “en ningún momento está justificado técnicamente” que las salas se vayan fuera de la ciudad de la Alhambra.

“El presidente ha venido a ratificarnos y a dejarnos muy claro que Granada es la capital judicial de Andalucía”, ha manifestado el alcalde, quien ha insistido en que ha vuelto a poner sobre la mesa “que no existe ningún criterio técnico, de servicio público que den la razón a las voces que desde Málaga y Sevilla pretenden llevarse las salas del TSJA”.

También, Cuenca ha dicho que ha salido de la reunión con el compromiso del presidente del CGPJ para “evaluar si existe una demanda creciente o no de la prestación del servicio de segunda apelación de esas salas” y desde el Ayuntamiento de Granada “se mantendrá la línea de comunicación” con el órgano judicial para “tener esa información de si existe esa demanda” porque “ahora mismo no existe razón técnica ni de demanda que justifique el traslado de salas”. Además, ha precisado que no hay ningún plazo para que el CGPJ decida se doten estas salas pero él, seguirá defendiendo que, si se dotan, “debe ser en Granada”.

LAS MOVILIZACIONES HAN “PARADO” LA DECISIÓN

Por otro lado, Cuenca ha afirmado que las “movilizaciones sociales y políticas” que tuvieron lugar en Granada defendiendo que las salas se quedasen en esta ciudad “han frenado cualquier tipo de toma de decisiones en ese sentido” por parte del CGPJ. “Queda claro que el movimiento social ha paralizado cualquier tipo de movimiento”, ha remachado, aunque ha añadido que “hay que seguir alerta y expectantes”

Por su parte, el decano de los Abogados, Eduardo Torres, ha hecho una valoración “positiva” del encuentro con Lesmes porque, según ha dicho, “no les ha dicho nada que les disguste” y, personalmente “le ha quitado muchos miedos”. Torres ha dicho que, aunque la decisión “no será inminente” las salas “están creadas para Granada y ni para otro sitio”. Además, ha explicado que la decisión no dependerá del volumen de asuntos que se puedan dar en una ciudad en otra, sino que lo hará en función de los niveles de resolución que la sala haga de dichos asuntos”. “Si Granada responde, aunque vengan mil de Sevilla y mil de Málaga, está claro que esto se quedará”, ha añadido.

El decano de los Procuradores, Gonzalo de Diego, que también ha estado presente en la reunión, ha coincidido con la “valoración muy positiva” de un encuentro que, según ha dicho, “ha tranquilizado en el sentido de que, en un principio, no está previsto el desplazamiento de las secciones penales”. Además, ha abogado por mantener “el principio de unidad” en lo referente a la Justicia en Andalucía y eso se consigue “manteniendo las salas” en el mismo sitio de la sede del TSJA, que en este caso, es Granada.