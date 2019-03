Las Granada Grizzlies viajan a Pamplona para voltear la eliminatoria contra el CH Huarte

El sábado 9 de marzo, las Granada Grizzlies disputaran en Pamplona su segundo partido de la eliminatoria de Copa de S.M La Reina contra el CH Huarte. Tras la derrota por tres goles a cuatro en el primer partido en el Igloo granadino, las granadinas deberán ganar este partido si quieren seguir vivas en la competición y poder luchar por avanzar de ronda en el tercer partido, que se disputaría el domingo 10 de marzo, de nuevo en la pista de las de Huarte.

A pesar de haber caído derrotadas en su primer encuentro, las jugadoras nazaríes estuvieron muy cerca de remontar marcador. Como comenta Marta Barbosa, la capitana de las Grizzlies: “estamos muy motivadas, ya que, en el primer duelo, estuvimos muy cerca de empatar, e incluso ganar, por lo que esto nos da más fuerza de cara a el segundo partido, ya que demostramos que somos capaces”, declara Barbosa, quien también añade que están muy ilusionadas con poder ganar el sábado para pelear por la eliminatoria al día siguiente.

Por otra parte, también sabe que les resultará más difícil este partido, ya que, “el viaje hacia Navarra puede que nos afecte, ya que son muchas horas de trayecto, también cuentan con el factor cancha y con jugadoras de su equipo que no pudieron venir a Granada”, sostiene la capitana. Para este partido las Grizzlies no podrán contar con Lorena García, una de sus porteras, por causas personales, pero eso no las distraerá de intentar conseguir la victoria y de luchar dándolo todo.