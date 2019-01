Las Granada Grizzlies son derrotadas por 9-1 ante el CHH Txuri Urdín

Las Granada Grizzlies han perdido por nueve goles a uno frente al CHH Txuri Urdín en el partido perteneciente a la novena jornada de la Liga Iberdrola. Tras la dura derrota frente a Milenio Panthers por 2-1 el día anterior, las granadinas buscaban resistir ante el equipo guipuzcoano, quienes acabaron arrollándolas en el último periodo, marcándoles cuatro goles.

El primer periodo estuvo lleno de sanciones para ambos equipos. Tras dos expulsiones, una a Aida Ovalle, y otra a María Serna, en el minuto 14 del partido, tanto Sara Reyes como Leire Corrales eran penalizadas con dos minutos de sanción, al mismo tiempo, por agarrar. Un minuto más tarde y con una jugadora menos para cada conjunto, María Serna se encargó de abrir el marcador. En el minuto 16:50, tan solo 40 segundos más tarde de que Sara Reyes volviera al hielo, volvía a ser penalizada con una expulsión de dos minutos tras zancadillear a su rival. Esta vez con desventaja numérica las Grizzlies volvían a encajar gol, esta vez en el minuto 18, tras el tanto de Eva Aizpurúa a pase de Irene Senac. El último tanto del primer periodo llegaría tan solo 46 segundos más tarde que el anterior, gracias al disparo de Julia Embid, que no pudo detener Lorena García, tras haberse parado 23 disparos en el primer tiempo.

Durante el segundo periodo, las Grizzlies fueron capaces de resistir mejor al asedio Txuri Urdín. A pesar de que las locales llegaran a verse con dos jugadoras menos sobre el hielo tras las expulsiones de Eva Aizpurúa e Irene Senac, no permitieron que les anotaran algún tanto. Ya con Eva Aizpurúa incorporada de nuevo al juego, aunque aún con una jugadora menos, en el minuto 27 del partido, María Serna se encargó de marcar gol después de recibir la pastilla de Leire Corrales. Con el 4-0 en el marcador, ya se empezó a notar el cansancio acumulado en las jugadoras granadinas tras el partido de la tarde anterior y los desplazamientos realizados. A falta de dos minutos para el final del segundo periodo, Erika Hernández ponía el 5-0 en el electrónico, hundiendo así a sus rivales.

Llegados al último periodo, el cansancio en las jugadoras nazaríes era notable, aunque nunca dejaron de luchar. Tras una sanción de dos minutos a Ana Pedrosa, en el minuto 48 del partido por golpear con el stick, un minuto más tarde la jugadora ‘Txuri’, Irene Senac, se encargó de sumar otro tanto para su equipo, poniéndose seis goles por arriba de las granadinas. Al cansancio se sumaba la frustración de cuando no salen las cosas. Las Grizzlies se volvían a quedar con una menos tras la expulsión de Cristina Ubieto por golpear con el stick, y en desventaja numérica volvió a llegar otro gol. Sara Irizar inició la jugada que acabaría con e tanto de Leire Corrales tras un pase de Julia Embid. Siete goles no eran suficientes, por lo que un minuto más tarde María Serna hundía la pastilla en la portería contraria tras un pase de Irene Senac. La misma combinación tendría lugar un minuto más tarde para poner el noveno y último tanto en la cuenta Txuri Urdín. Para acabar el partido, las Grizzlies no se fueron con las manos vacías y Marta Barbosa anotó el único gol granadino a falta de tan sólo 15 segundos para el final.

Ficha Técnica

CHH Txuri Urdín IHT: Selena Hunter;Julia Embid (1), Claudia Bermejo, Naroa Ruiz, Amaia Unzurrunzaga, Sara Ibarrola, Erika Hernández (1), Irune Refojos, Maider Michellena , Irene Senac (3), Ohiana Zaldua, Onintza Unzurrunzaga (1), Naiara Michelena, Sara Irizar, María Serna (4), Izar Puebla, Leire Corrales (1) y Eva Aizpurua (1).

Granada Grizllies: Lorena García, Lucía Delgado; Ana Pedrosa, Aida Ovalle, Carolina Rosa, Nuria Díaz, Martina Vondrokova, Marta Barbosa (1), Helena Muñoz, Lara Rivas, Eulalia De Reyes, Laura Castillo, Abulgasem Adous, Cristina Ubieto, Inmaculada López, Sara Reyes e Irene Coll.

Parciales: 3-0 2-0 y 4-1

Árbitros: Urko Arbina y Carlos Nicolau

Resultado final: 9-1