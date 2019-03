Las Granada Grizzlies se despiden de la Copa de La Reina tras perder por 9-1 ante el CH Huarte

La temporada para las Granada Grizzlies ha finalizado tras caer derrotadas en el segundo partido de la eliminatoria de octavos de final de la Copa de SM La Reina, contra el CH Huarte por nueve goles a uno. El tercer periodo sentenció a las visitantes quienes encajaron cinco goles, más que en los dos periodos anteriores.

El primer periodo no tuvo nada que ver con el del primer partido, en el cual no hubo ningún gol. En el minuto seis y medio, las locales ya habían metido un gol gracias a Cecilia López quien estrenaba de manera temprana el marcador. Afortunadamente las granadinas supieron responder cinco minutos más tarde, y tras la vuelta de Sara Reyes, quien había sido sancionada dos minutos antes por demasiadas jugadoras en pista. Martina Vondrkova logró empatar encuentro y devolverles los ánimos a las granadinas. Las locales no se iban a confiar lo más mínimo, y dos minutos después del gol de Martina, Anna Itoiz inició la jugada que acabó en el gol de Laura Gil, tras el pase e Aitana García. De esta manera se instaló el 2-1 en el marcador, aunque no duró mucho ya que, 33 segundos más tarde, Aitana García volvía a intervenir, esta vez marcando. No hubo más tantos en el primer periodo, en el cual las Grizzlies supieron aguantar bien el asedio de Huarte quienes realizaron quince tiros a puerta.

El segundo periodo comenzó con 3-1 en el marcador, y no se caracterizó por tener muchos goles en estos veinte minutos, sino por la capacidad defensiva de las Granada Grizzlies quienes lograron frustrar 11 de los 12 disparos a puerta realizados. El que no pudieron evitar llegó en el minuto 34 del encuentro, tras que, de nuevo, Anna Itoiz iniciara una jugada que acabó en gol de Uxue Lotero tras recibir el disco de Aitana García.

El tercer periodo llegaba con 4-1 en el marcador, en la misma situación que la del primer encuentro, pero no fue para nada el mismo resultado. El primer gol de estos veinte minutos llegó por parte de Huarte, quienes estaban en ventaja numérica tras la sanción a Sara Reyes por zancadillear a una rival. De esta manera, en el minuto 41:38, Laura Gil hundía el disco en la red tras el pase de Silvia Unanua. Seis minutos más tarde llegó el 6-1 con el tras a anotación de Davinia Alfonsín quien fue asistida por Marta Zúñiga. Tres minutos más tarde Marta Zúñiga volvía a aparecer para poner el 7-1, tras el pase de Aitana García. En el minuto 54 del partido, Sara Reyes volvía a ser expulsada por zancadillear, y justo al fin de la sanción, las granadinas encajaban de nuevo. Aitana García era la encargada de poner el penúltimo gol del encuentro, gracias a la asistencia de Laura Gil. El último gol del partido llegó un minuto antes del final del partido, y con Cecilia López sancionada por cargar con el stick. Aitana García asistió a Laura Gil, quien acabó el partido anotando y consiguiendo un hat-trick. Este periodo fue decisivo en la derrota de las Grizzlies, demostrando la falta de concentración con el que afrontaron los últimos 20 minutos, y poniendo fin a su primera temporada como equipo profesional.

Ficha Técnica

CH Huarte: Andrea Pérez; Davinia Alfonsín (1), Aitana Arraiza, Laura Gil (3), Aitana García (2), Carmen Mendoza, Silvia Unanua, Ainhoa Garay, Uxue Lotero (1), Cecilia López (1), Anna Itoiz, María Navarro, Marta Zúñiga (1) y Sara Góngora

Granada Grizzlies: Lucía Delgado; Martina Vondrkova (1), Cristina Ubieto, Aida Ovalle, Rosa Rodríguez, Marta Barbosa, Irene Coll, Inmaculada López, Eulalia De Reyes, Helena Muñoz, Lorena García, Laura Castillo, Mariam Adous, Lara Rivas, Sara Reyes y Ana Pedrosa.

Parciales: 3-1, 1-0 y 5-0.

Resultado final: 9-1.

Árbitros: Pablo Calvo y David Biec.