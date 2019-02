Las Granada Grizzlies cierran su primera temporada con una derrota por 0 goles a 4

Las Granada Grizzlies no logran despedir su primera temporada en Liga Iberdrola con la tan deseada victoria, que las habría dejado penúltimas, tras la derrota por cero goles a cuatro ante las chicas de Milenio Panthers, quienes tuvieron más suerte de cara a puerta que las locales. No fue para nada un mal partido de las Grizzlies, puesto que acabaron con 20 tiros a puerta, uno más que las de Logroño, pero quienes no tuvieron el mismo acierto de cara a puerta. La temporada no acaba aquí para las granadinas quienes todavía tienen que disputar la Copa de España Iberdrola.

El primer tiempo comenzó bastante igualado por partes de ambos equipos, durante los primeros minutos, intercambiaron ataques, aunque ninguna jugadora lograba marcar o incluso tirar a puerta. Tras diez intensos minutos de juego, a la mitad del primer periodo, Valvanera Moreno conseguía avanzar por la arte derecha de la pista sin oposición alguna, perfilándose para disparar y realizar un tiro que se le escapó a Lorena García, acabando dentro de la portería y estrenando el marcador. El 0-1 no desmoralizó a unas Grizzlies que reaccionaron al tanto con más intensidad, pues tuvieron claras ocasiones de empatar el partido, aunque no consiguieron materializarlas. Las jugadoras del equipo logroñés no se conformaron con un único tanto, y a falta de un minuto y medio del final del primer periodo, Manuela Paniego filtró un pase de la muerte para María Jimeno, que no desaprovechó la oportunidad que tenía en el mano a mano contra la portera nazarí, anotando el segundo gol del partido.

A pesar de la diferencia negativa de dos goles, las granadinas comenzaron con la misma intensidad el segundo periodo, con tres tiros realizados a puerta en los primeros diez minutos de este periodo, pero sin efectividad. Ninguno de los dos equipos conseguía marcar en este periodo, a pesar de los nueve disparos realizados por las panteras de Logroño, los cuales paró todos Lorena García. Las Granada Grizzlies tampoco consiguieron anotar tras realizar seis disparos a puerta en este periodo.

El último tiempo comenzaba con las Granada Grizzlies en ventaja numérica tras la sanción de dos minutos, en los últimos 60 segundos del segundo periodo, de la jugadora de Milenio, Ana Isabel Lorente. Las nazaríes presionaban con intensidad a sus rivales en su hielo, aunque la defensa visitante lograba rechazar todos los tiros. Las granadinas gozaron de más ocasiones en este periodo que en los dos anteriores, pero no había manera de que la pastilla entrase. Por parte de Milenio Panthers no era lo mismo, pues en el minuto dieciséis de este último periodo, tras varios ataques a la portería granadina, María Jimeno recogía la pastilla de Inés Mateo y la golpeaba con todas sus fuerzas para poner el cero a tres en el marcador. Tan solo cuarenta segundos más tarde, Sonia Martínez asistía a Ana Isabel Lorente para el 0-4 que sentenciaba a las locales.

Ficha técnica

Granada Grizzlies: Lorena García, Lucía Delgado; Sara Reyes, Irene Coll, Cristina Ubieto, Nuría Díaz, Ana Pedrosa, Aida Ovalle, Rosa Carolina Rodríguez, Martina Vondrokova, Marta Barbosa, Helena Muñoz, Eulalia De Reyes, Inmaculada López, Mariam Adous y Laura Castillo

Milenio Panthers Logroño: Marta Saranova; Manuela Paniego, Sonia Martínez, María Jimeno (2), Tina Lisichkova, Eva Rubio, Lucía Iturriaga, Valvanera Moreno (1), Naiara Hernani, Elisa Mora, Ines Mateo, Samanta Baragaño, Ana Isabel Lorente (1) y Nora Gómez.

Parciales: 0-2, 0-0 y 0-2

Resultado final: 0-4

Árbitros: Richard Arroyo y Miguel González