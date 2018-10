Las Granada Grizzlies caen ante las Valdemoro Ice Team por 4-0

Las Granada Grizzlies han perdido en su quinta jornada de Liga Iberdrola por 4 goles a 0 ante el Valdemoro Ice Team. Las madrileñas, que jugaban como local, llegaron al principio del tercer periodo con tan solo un gol de ventaja, en un partido el cual fue marcado por un duro arbitraje según las granadinas.

El primer tiempo fue reñido para ambos equipos, las ocasiones para ambos equipos se sucedían continuamente, y no fue hasta el minuto 15 del partido que no se vio el primer gol. Marta Pacheco conseguía poner la pastilla dentro de la portería rival para ponerse por delante en el marcador, 1-0. Así acabó el primer periodo, con unas Grizzlies dispuestas a salir a por todo para remontar el resultado. El segundo periodo no contó con muchas acciones destacadas, pues ninguno de los dos equipos consiguió marcar y el partido seguía la misma línea del partido. A un minuto del final, Ana Pedrosa fue sancionada con dos minutos de sanción por obstrucción a una rival.

A los dos minutos del comienzo del tercer periodo, se acabó la sequía goleadora ocurrida en el periodo anterior. Celia Lara, en el minuto 42 del encuentro conseguía poner el disco de caucho en la puerta de las Granada Grizzlies para poner el 2-0 en el marcador. Siete minutos más tarde, las madrileñas consiguieron golpear de nuevo gracias al gol marcado por Nazaret Brower que ponía el partido 3-0 en contra de las granadinas a falta de 10 minutos del final. En este periodo de tiempo las Grizzlies recibieron hasta 6 sanciones diferentes, dos al entrenador Steven González. Acciones como codazos y obstrucciones afectaron a las granadinas bastante para intentar recuperarse. En el minuto 57 del partido, y las granadinas con una menos, Sara Insener del Valdemoro Ice Team conseguía sentenciar y mandar a las granadinas de vuelta a casa.

Las Granada Grizzlies no recibieron el mejor arbitraje, qué junto a su sequía goleadora en este partido, sirvió de condena para las nazaríes que aún buscan la victoria fuera de casa.

Ficha Técnica

Valdemoro Ice Team: Cristina Ostafiychuk y Lucía Insener ;Isabel Serrano, Nazaret Brower (1), María San Emeterio, Andrea Peral, Lidia Casado, Laida Shimose, Paula Casado, Marta Rivas (1), Ane Álvarez, Celia Lara (1), Sara Insener (1) y Paula Pérez.

Granada Grizzlies: Lorena García y Lucía Delgado; Ana Pedrosa, Aida Ovalle, Carolina Rodríguez, Nuria Diaz, Martina Vondrokova, Marta Barbosa, Helena Muñoz, Laura Castillo, Abulgasem Adous, Cristina Ubieto, Inmaculada López, Sara Reyes e Irene Coll

Arbitros: Luis Mendez y Clara Romero

Parciales:1-0, 0-0 y 3-0

Resultado Final: 4-0