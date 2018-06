Las empresas cada vez invierten más en campañas de marketing Online

La asociación IAB Spain, que reúne compañías de publicidad, marketing y comunicación digital, estima que la inversión publicitaria en medios digitales en España en 2017 aumentó el 4,3%, mientras que la correspondiente a inversión en publicidad gráfica y video solo lo hizo en 1,3%.

Una de las herramientas más utilizadas en publicidad digital es Google Adwords que permite a negocios promocionar sus servicios y productos con diversos tipos de anuncios y campañas, justo en el momento en que el internauta está haciendo una búsqueda. Es una de las herramientas fundamentales del marketing digital, por su elevada eficacia a la hora de aumentar la visibilidad de un negocio, lo que hace que cada vez sean más las empresas que invierten en campañas de Google Adwords.

Google Adwords hace a las PYMES más visibles en Internet

El objetivo de cualquier negocio es aparecer en los primeros puestos de los resultados de búsqueda de Google, porque eso significa una excelente visibilidad y un incremento del negocio. Google Adwords se ha convertido en el medio fundamental para conseguirlo, ya que dirige el tráfico en línea, permitiendo incrementar la publicidad de un determinado producto o servicio y, por tanto, las posibilidades de conversión de visitante a cliente.

Su efectividad radica en que el tipo de links y la publicidad patrocinada que aparecen en los resultados de búsqueda están relacionados con las palabras clave y el contenido que el internauta ha digitado en el buscador de Google. Por tanto, la publicidad está dentro del ámbito de interés del visitante, lo que aumenta las posibilidades de visitas y ventas.

Google Adwords, además, permite la puesta en marcha de diversos tipos de campañas publicitarias, que se pueden elegir en función del target de población al que se quiere llegar, del tipo de producto o servicio que se pretende promocionar o de los servicios que interesa contratar a Google.

¿Es útil invertir en Google Adwords?

Aunque la conversión depende del sector publicitado y del tipo de campaña que se realiza, Google Adwords proporciona un retorno importante sobre la inversión realizada según especialistas en Marketing Online como Sergio Vazquez.

Esta herramienta publicitaria permite una inversión controlada. Funciona a través del sistema de pago por clic, es decir no se paga mientras el internauta no entre en el anuncio. Además, constituye una excelente herramienta de branding para el anunciante, porque los usuarios, aunque no clican el link, ven el anuncio. El propio anunciante es el que tiene el control de lo que se invierte cada día y decide qué cantidad.

Otra de los atractivos de Google Adwords es que permite la realización de ajustes y modificaciones a tiempo real. ¿Qué significa esto? Que el promotor de la campaña puede cambiar a tiempo real las palabras clave, la página de destino e incluso el texto del anuncio.

No cabe duda de que Google Adwords es una herramienta fundamental dentro del marketingdigital. Sin embargo, los mejores resultados son para los negocios que tienen una buena estrategia de posicionamiento.