Las 7 expresiones ‘made in’ Granada

Todo el mundo dice que los granadinos tienen un alto grado de ‘malafollá’. Es cierto que, en algunas expresiones, sacan su lado más granadino y con contestaciones como ‘foh’ o ‘la vín compae’ dejan claro la mayoría de cuestiones. En este artículo, repasamos siete expresiones que están muy presentes en el vocabulario de los granadinos.

‘Apollardao’

Esta expresión se utiliza cuando nos referimos a una persona que no se entera de lo dicho, o de ‘náh’, y está ‘empanao’. Por ejemplo: “Está apollardao, no se entera de náh”.

‘La vín’

Es una contracción de la expresión exclamativa ‘La Virgen’. Normalmente, esta expresión va acompañada de ‘compae’. Por ejemplo: Una persona que ve el termómetro y marca 40ºC y dice: “la vín compae que calóh”.

‘Bocaná’

Cuando una persona se refiere a algo que no tiene sentido, se dice que ha dicho una ‘bocaná’. Por ejemplo: Hablando del Granada CF, dice: “El Madrid ha fichado a

Ceballos” y dice el granadinista: “vaya bocaná”.

‘Enhoclao’

Se le dice a una persona que se ha caído y se ha dado un golpe fuerte contra el suelo. Por ejemplo: un niño se cae al tropezar con un bolardo y alguien dice: “se ha enhoclao”.

‘Foh’

Expresión que sirve para refunfuñar o quejarse de la información recibida. Por ejemplo: “¡Foh, mamá! a las tres de la tarde comerme ahora un puchero”.

‘Enmallao’

Lo dice la persona que no ha comido y tiene hambre. Por ejemplo: “Son las tres de la tarde y no he comido nada, estoy enmallao”.

‘Malafollá’

La palabra que define a los granadinos: la malafollá. Esta expresión es imposible definirla ya pertenece a la idiosincrasia local. Por ejemplo: “Dios te podrá quitar la vida y los jueces, los bienes; pero lo que nadie podrá quitarte, es la malafollá que tienes”.