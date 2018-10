La Zubia se prepara para un Halloween terrorífico con una aventura entre demonios

La empresa Otherworld regresa a la provincia de Granada con un evento muy especial, donde continuará la historia que se inició en Huétor Vega en la que Isaac Merino se alzó con una inesperada victoria de última hora. Los intentos de la U.A.P., por detener todo intento de invasión mediante la creación de un súper soldado se vieron perjudicados cuando los supervivientes decidieron sabotear en el último momento el proyecto Idiacanthus.

De este modo el exitoso evento Sobrevive, organizado por la empresa OtherWorld, regresará el 27 de octubre en su segunda incursión en la provincia de Granada. El evento, que apuesta por noches de sábado diferentes y siempre con el lema cero alcohol y cero drogas, ya ha realizado eventos en poblaciones valencianas como Ribarroja, Cheste y Tavernes Blanques, en los cuales sumergieron a los participantes en una historia llena de invasiones demoníacas, repudiados ansiosos de almas y un montón de personajes con los que interactuar.

A diferencia de otras real games, el evento Sobrevive potencia el roleo entre personajes, es decir, la interacción entre los diferentes actores y criaturas. De este modo, si cada jugador se mete en el papel de superviviente o investigador no sólo se verá inmerso en su propia historia, sino que también sentirá la satisfacción haber vivido una gran y terrorífica aventura

Además, los supervivientes podrán relacionarse con hasta tres facciones de la historia, siendo cada una completamente diferente a la anterior y con variadas motivaciones. Éstas les encomendarán a los jugadores una serie de retos que deberán superar. El hecho de presentar diversas facciones permite que el tipo de retos sea diferente según la facción. O bien reunir los componentes de un ritual o bien enfrentarse a un demonio para salvar a un personaje o incluso tomar decisiones morales que afectarían significativamente el bienestar del grupo.

Sin embargo, los jugadores no solo deberán superar las pruebas que realizarán, sino que también se deberán enfrentar a horripilantes criaturas, identificadas con un brazalete reflectante de color rojo, que invadirán las calles de La Zubia en busca de nuevos cuerpos

a los que poseer.

El grupo que consiga realizar todas las pruebas tendrá acceso al reto final que servirá como colofón del evento.

Así pues, si tu punto fuerte no es la forma física, no hay de que preocuparse, ya que lo más importante no es correr para llegar al final de la noche. Lo fundamental es el ingenio y la pericia, pues el camino estará lleno de acertijos y pruebas de inteligencia. Aunque los

participantes puedan jugar de forma individual, será esencial cooperar con otros para sobrevivir.

Desde la plataforma online Entradium o incluso desde puntos de venta habilitados se podrán conseguir las entradas que se canjearán el mismo día del evento en el “check-in”, horas antes de la escena inicial. El juego empezará a las 23h., donde se introducirá todo lo necesario para dar comienzo a la aventura y una vez finalice la escena inicial, los jugadores deberán dirigirse a los diferentes retos que irán encontrando. Sobre las 5:30 aproximadamente se realizará la escena final en una ubicación específica

La plantilla de OtherWorld, formada por más de 80 personas entre las que se incluyen actores, guionistas, especialistas y maquilladores hará todo lo posible por ofrecer una noche de halloween inolvidable. ¿Serás capaz de llegar hasta el final?