La vida después de un ictus

Emilia Benavides se encontraba tumbada en el sofá de su casa viendo la televisión tranquilamente, como un día cualquiera. Intentó levantarse de su asiento, cuando el cuerpo no le respondió. Esta granadina no entendía qué le pasaba. Su marido, presente en casa, intentó ayudarla, pero Emilia no era capaz de contarle a su compañero qué ocurría. Los servicios sanitarios la atendieron, examinaron y rápidamente se la llevaron al hospital. Estaba sufriendo un ictus.

“Yo era consciente de dónde estaba, pero mi cuerpo no respondía, no podía hablar. Recuerdo que me sorprendió la cantidad de gente que tenía a mi alrededor preguntándome cosas cuando me bajaron de la ambulancia”, comenta Emilia. Y es que, sin ella saberlo, ya se había puesto en marcha el ‘Código ictus’, un protocolo que es una cadena de trabajo en el que intervienen varios profesionales de distintas disciplinas.