La V edición de Alhambra Venture contará con más de 50 inversores y grandes empresarios del panorama español

Alhambra Venture 2018 contará con la asistencia de más de 50 inversores, Bussiness Angels y empresarios que “con esfuerzo y dedicación en su proyecto innovador han conseguido posicionarse en lo más alto del panorama empresarial español e incluso internacional”, según ha explicado la organización.

Estos empresarios, “que en su día empezaron desde cero, con pocos recursos pero con mucha ilusión en sus ideas”, presentarán una serie de ponencias que los asistentes del evento podrán disfrutar a lo largo de las jornadas celebradas los próximos 10 y 11 de julio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada.

Esta V edición contempla diferentes bloques temáticos en los que se abordarán asuntos como la innovación en las empresas tradicionales, la inteligencia artificial, la movilidad o el gran reto de la innovación.

PROGRAMA 10 DE JULIO

Los asistentes contarán con la presencia de ponentes que forman parte de las mejores empresas del mundo. En la primera jornada participan Amrit Dhir, líder de Operaciones Globales y de Expansión para Emprendedores de Google, con una ponencia específicamente enfocada en los emprendedores que tiene el objetivo de ofrecer tanto inspiración como trucos. Así, Daniel de Vega, socio fundador de Smarticks, con su ponencia sobre la disrupción en la formación; Bernardo Quintero, de Virus Total, quien tratará sobre los conceptos de internacionalización de una Start up o Álvaro Burgos, director de Verticales y Estrategia en eBay en España e Italia

Alberto Benbunan, cofundador de GELT, estará presente con su ponencia ‘El futuro está en las estrategias Direct-To-Consumer’; y asistirá también Gerhard Trautmann, cofounder and Managing Director Global Savings Group, una empresa del top 10 de Start up de Rápido Crecimiento en Europa según el ranking del Financial Times.

Tampoco podían faltar en el escenario de Alhambra Venture 2018 los grandes tractores del emprendimiento de Andalucía y España como Wayra, I’mNovarion (Acciona), Enisa, Bstartup de Banco Sabadell; Unicaja, Sociedad de Garantía, Diputación de Granada, Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Granada, quienes hablarán y debatirán en diversas mesas redondas sobre sus lineas de actuación con y para los emprendedores.

Además, entre las ponencias de la primera jornada y las mesas redondas se intercalarán los pitchs de las 20 startup seleccionadas en esta V edición para presentar los proyectos más novedosos y conseguir la financiación que necesitan para dar el gran salto al panorama empresarial.

SEGUNDA JORNADA

En la segunda y última jornada del mayor evento del emprendimiento del Sur de España tampoco faltará el talento y la experiencia de grandes empresarios como Rafael Múñoz, que ha innovado en el mundo de la moda con C21Brave desde Granada. Asistirán David Troya y Adrián García, de Glumping Hub y Endeavor, con su ponencia ‘Cómo emprender una vida en común’; Carlos Blanco, emprendedor y business angel, quien hablará de los requisitos que pide a las empresas para entrar en su ‘portfolio.

Manuel Guitérrez acudirá en representación de BE SOCCER, la APP deportiva con más descargas en GOOGLE y top 5 en deportes en 60 paises. Asimismo acudirán representantes de algunas de las empresas más reconocidas de la última milla, Sacha Michaud, co-fundador de GLOVO; Gregorio López Martos fundador de Mission Box y Rosana Rodríguez, directora SEUR Granada.

Además, se presentarán diversos programas de innovación abierta y emprendimiento de grandes empresas, de la mano de Iberdrola, Santa Lucía e Indra.

ACTIVIDADES

De forma paralela a este programa, se ha habilitado una sala junto a la de exposiciones para networking de manera que se facilite el contacto, el intercambio y las oportunidades de negocio entre los asistentes al evento. En esa zona, cada empresa dispone de un ‘stand’ donde mostrar sus bondades y experimentar de primera mano a qué se dedican.

Los patrocinadores del evento también han colocado puestos en los que interactuar con los asistentes y los emprendedores, inversores y público en general. “Una forma de contribuir a que Alhambra Venture sea un verdadero foro del que surjan nuevas conexiones y oportunidades”, han concluido sus organizadores.