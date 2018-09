La Selectividad de septiembre marca el futuro académico a pocos días de empezar la universidad | Vídeo

Muchos piensan en la vuelta al cole, en empezar la universidad o encontrar piso en Granada para realizar la carrera universitaria elegida. Pero, no todo el mundo tiene esa suerte. Hay un grupo de jóvenes en Granada que han pasado su verano entre libros, academias y nervios. Hablamos de los alumnos de segundo de Bachiller que suspendieron alguna asignatura y no se pudieron presentar a las pruebas de acceso a la universidad en junio. O los que no sacaron la nota deseada y ahora vuelve a probar suerte.

Alrededor de 1.300 alumnos de la provincia de Granada están citados desde el martes hasta el jueves para jugárselo todo a una carta. Desde las 8:30 de la mañana los exámenes de matemáticas, inglés o economía se han ido desarrollando en las distintas sedes de la UGR. Últimos repasos, consejos y estrés han inundado las facultades.

La Selectividad, como históricamente se le conoce, ya no se llama así. Su nombre en la actualidad es EBAU, las siglas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. Una prueba que tiene una fase de acceso en la que el alumno puede alcanzar una nota máxima de diez puntos y otra de admisión, lo que viene siendo un examen para subir nota. De todos modos, no dejan de ser una serie de exámenes con los que los adolescentes se juegan una buena parte de su futuro.

Si no puede visualizar el vídeo, haga clic aquí: