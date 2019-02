La Revística, un magazine que ilustra historias de actualidad granadina

Historias de la actualidad granadina en forma de cómic o tebeo son las que se pueden encontrar en la Revística, un magazine que realizan dibujantes y guionistas afincados en Granada desde hace ya un par de años, pero en el que también colaboran ilustradores ya consagrados. La publicación va ya por su cuarto número, que este sábado fue presentado en el Ecomercado que tuvo lugar en la explanada junto al Palacio de Congresos. El metro y el antiguo tranvía son los protagonistas de la portada de la Revística, un proyecto sin ánimo de lucro que surgió en el seno de la Tebeoteka, la biblioteca de tebeos ubicada en la tienda de cómics Dune, como cuenta a GranadaDigital Javier Esquivias, el alma máter de la Revística.

“En Granada hay mucho talento emergente o vigente, gente que estudia Bellas Artes y quiere hacer historietas con nosotros. También gente más consolidada”. Y todos ellos forman parte de la Revística, como nos comenta Javier Esquivias, publicación con la que se pretende “divulgar proyectos granadinos” y que sea “un vehículo para publicar a los nuevos talentos”.

“Con la Revística nos gustaría fomentar la lectura en prensa escrita y la compra a nuestros libreros, incitar a que apaguemos las pantallas y nos veamos cara a cara, invitar a que no sólo acudamos en masa a las grandes superficies y que cuidemos los pequeños comercios y los pequeños grandes proyectos que la ciudad nos ofrece, recibir información no mediatizada que nos sirva para forjarnos opinión respecto a distintos asuntos, promover la cooperación versus la competitividad así como el encuentro de lo que nos une y no de lo que nos diferencia”, asegura.

Los integrantes de la Revística se definen como “un grupo de amigas unidas por la pasión tanto por el cómic como por Granada y motivadas por conseguir una vida más amable en nuestra ciudad en estos tiempos difíciles”. Son amantes del tebeo, profesionales o en formación, que en su vida laboral se dedican ámbitos como la educación, la antropología, el medio ambiente, la sanidad, el periodismo, las adicciones, el diseño gráfico, el turismo o la cultura.

En el número 4 de la Revística se pueden encontrar historias sobre las cuevas de Granada y la gente que vive en ellas, la extinta LAC, Mariana Pineda, la huella ecológica, así como una canción adaptada al cómic por Miguel Osuna ‘El Bute’, quien ilustra el tema ‘Ya que te pierdo’ de Hora Zulú. También incluye un póster del dibujante Juarma, dibujante de Deifontes y colaborador de El Jueves, con una amplia trayectoria en fanzine, tebeos y revistas.

La Revística, cuyo ejemplar tiene un precio de dos euros, tiene distintos puntos de venta en establecimientos de la ciudad de Granada como son: Al laurel, Bakakai, Bora Bora, Draco, Ecosuper, El Jergón, Entresuelo, La Redonda, Ovni, Papaupa, Praga, Reciclaje, Recicreativa, Subterránea, Ubú y Vida Lenta.