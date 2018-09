La recreación de Granada al estilo de Juego de Tronos | Vídeo

Las series marcan y crean tendencias, y quien tiene imaginación, la explota y pueden salir resultados como el siguiente vídeo. Ángel Soler Gollonet, diseñador gráfico, ha recreado varios puntos de la provincia con los monumentos más emblemáticos al más estilo Juego de Tronos, y se lo ha dedicado a su hija Lucía.

El vídeo acumula ya más de 5.000 visualizaciones en Youtube, algo que el autor no esperaba. “Era un proyecto que tenía en mente desde hace años, pero el trabajo y el día a día no me dejaron tiempo para hacerlo. En agosto de 2017 dediqué todo mi esfuerzo en hacerlo ya que tenía todo el “storyboard” en mi cabeza y tenía muy claros los planos, texturas, y monumentos que quería realizar en el vídeo”, relata a GranadaDigital.

“Al día siguiente de publicarlo en YouTube, me llamaron varias personas cercanas preguntándome si lo había hecho yo y si le había dado permiso a ciertos negocios para que lo promocionasen en sus redes y conseguir visitas… Se me fue de las manos la cantidad de visitas al ser “subido” en otras redes sociales”, apostilla.

Este diseñador asegura que lo hizo “por amor al arte” y que le ha encantado que haya tenido esa difusión puesto que “al fin y al cabo se estaba promocionando, sobretodo, la maravillosa ciudad de Granada“.